Sistema de captação de água na Asa Norte chega ao fim da etapa de escavações

A Asa Norte, em Brasília , enfrenta inundações frequentes durante o período de chuvas. Com a conclusão das escavações do projeto Drenar, a região terá um reforço significativo na drenagem, duplicando a capacidade de captação de água. O projeto abrange quase 8 km de túneis com um investimento de R$ 180 milhões e busca mitigar os problemas nas áreas mais críticas, do Eixo Monumental à L4, perto do Iate. A continuidade da galeria histórica permite que todo o sistema funcione em conjunto. A água captada irá, em parte, para o Lago Paranoá e uma nova praça, que se tornará um espaço de lazer. As próximas etapas do projeto visam as quadras finais da Asa Norte, com edital previsto para o próximo ano.



