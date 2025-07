Sistema de QR Code em paradas de ônibus é testado em Brasília

O Governo do Distrito Federal iniciou testes com um sistema que utiliza QR Codes em 10 paradas de ônibus na área central de Brasília. O objetivo é fornecer informações sobre os horários das linhas e a localização dos veículos.



Os usuários poderão acessar as informações por meio da leitura do código com smartphones conectados à internet. Um aplicativo também será lançado para planejamento de rotas e feedback sobre o serviço. A expectativa é expandir o sistema para todas as paradas até o fim do ano.



