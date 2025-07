Superação: mulher sobrevive após sofrer três paradas cardíacas durante parto no DF

Luana Vitória viveu uma experiência dramática e transformadora no nascimento de seu filho Azaf, no dia 21 de junho, no Distrito Federal. Durante o parto, ela sofreu três paradas cardíacas e passou mais de quatro horas em situação crítica. Após o susto, foi internada por três dias na UTI e, felizmente, recebeu alta para seguir a recuperação ao lado do bebê.



"Dou valor aos mínimos detalhes, porque o que vale mesmo na vida são as pequenas coisas", disse Luana. A equipe médica suspeita de uma embolia amniótica, condição rara e grave, como causa das complicações. Hoje, mãe e filho estão bem e cercados pelo apoio da família.



