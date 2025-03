Suspeito de aplicar golpe em 40 deputados e senadores é preso

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) e a Polícia Legislativa do Senado prenderam um homem suspeito de aplicar golpes em deputados e senadores. Ele utilizava um aplicativo de mensagens para se passar por membro da base eleitoral dos políticos e solicitava transferências via Pix para o transporte de alimentos a pessoas carentes.



O golpe era realizado há pelo menos um ano e afetou mais de 40 parlamentares, resultando em um prejuízo de R$ 40 mil. Durante a operação em Cidade Ocidental, no Entorno do DF, as autoridades apreenderam cartões, celulares e um pendrive. Investigações continuam em busca de outros envolvidos, considerando que mais de 50 ocorrências já foram registradas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!