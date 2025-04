Taxista é feito refém e é resgatado pela Polícia Militar em Ceilândia (DF)

A Polícia Militar do Distrito Federal atendeu uma ocorrência em Ceilândia envolvendo um taxista que foi feito refém. Durante patrulhamento, a equipe do 10º batalhão avistou o veículo branco onde o motorista pedia socorro. Segundo a Polícia Militar, o suspeito desobedeceu ordens e apontou uma arma para os agentes. Após confronto, o criminoso foi detido e encaminhado ao hospital. A vítima foi salva e a arma municiada apreendida.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!