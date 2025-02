Testemunha descreve momento em que motorista bêbado matou ciclista de 18 anos

Vitor, um jovem de 18 anos, morreu após ser atropelado por um motorista embriagado na BR-020. Uma testemunha, que estava com Vitor, viu o motorista jogando latinhas de bebida para fora do carro antes do acidente. Durante a pedalada, na subida de uma ladeira, a testemunha percebeu a ausência de Vitor e retornou, encontrando a bicicleta destruída e Vitor já sem vida. O carro do motorista capotou, e ele foi contido enquanto tentava fugir até a chegada das autoridades.