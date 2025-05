Trânsito de caminhões é liberado na DF- 463 em São Sebastião (DF)

O governador Ibaneis Rocha liberou novamente o trânsito de caminhões na descida de São Sebastião (DF), na DF-463. A proibição estava em vigor desde um acidente grave em setembro de 2024, no qual uma mulher de 62 anos morreu e 13 pessoas ficaram feridas.



Após um estudo técnico do Departamento de Estradas de Rodagem, cinco medidas de segurança foram implementadas. Entre elas estão a redução da velocidade para veículos pesados de 50 para 30 km/h e a criação de uma nova área de escape. A área é uma piscina de pedras, para conter caminhões desgovernados com barreiras de concreto.



A população da cidade está dividida sobre a eficácia das novas medidas. Segundo um dos moradores, se o caminhão perder o freio depois da área de escape, não há mais onde parar. As medidas buscam garantir um abastecimento mais seguro para a cidade, sem a utilização de rotas alternativas.



