Uso de celular em sala de aula reduz a atenção e desvirtua o aprendizado de estudantes

Pesquisa do Datafolha aponta de 65% dos pais apoiam a proibição do uso de celulares por estudantes nas escolas brasileiras. Segundo o jornalista Vladimir Porfírio, o dado confirma o acerto do GDF ao vetar os aparelhos, por meio de Lei Distrital, há mais de 10 anos, mas acende um alerta: a permissão desses dispositivos nos colégios torna os alunos presas fáceis para aplicativos de cassinos e apostas, o que prejudica o processo de aprendizado. Veja o vídeo.