Ventania arranca estrutura da Feira da Uva em Planaltina (DF)

Na tarde desta quinta-feira (7), uma ventania derrubou uma estrutura da Feira da Uva em Planaltina (DF). O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou que não houve vítimas. A estrutura metálica e de lona foi encontrada no chão após ser arremessada pelo vento. Apesar do incidente, a programação da feira seguirá normalmente. O local foi isolado para o trabalho da Defesa Civil e a organização informou que as medidas de segurança foram tomadas.



