Inscrições para entrar na UnDF seguem até domingo; veja cursos disponíveis

Inscrições devem ser realizadas pela internet (Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

As inscrições para entrar na UnDF (Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes) foram prorrogadas até este domingo (19). Os interessados devem fazer a inscrição pela internet (veja link) para concorrer às 620 vagas disponíveis para o segundo semestre deste ano. A seleção dos candidatos será feita com base na nota de uma das últimas cinco edições do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), de 2019 a 2023. O candidato poderá, ainda, escolher a nota de qual ano deverá ser considerada na seleção.

As 620 vagas estão distribuídas em:

Pedagogia;

Matemática;

Engenharia de Software;

Sistemas de Informação;

Gestão Ambiental;

Produção Cultural;

Serviço Social;

Gestão Pública e Gestão da Tecnologia da Informação;

Letras Inglês;

Atuação Cênica;

Letas Português;Dança; e

Ciência da computação.

Presidente da Comissão Permanente de Processo Seletivo para o Ingresso de Estudantes da UnDF, João Felipe de Souza explica que neste ano 40% das vagas serão destinadas aos estudantes que cursaram todo o ensino fundamental e médio em escolas públicas. “Vamos reservar, ainda, 30% das vagas para pessoas com deficiência, pessoas negras (pretas e pardas), indígenas e quilombolas”, detalha.

Os formulários para o processo seletivo estão disponíveis no site da própria universidade.