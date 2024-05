Enchentes no Rio Grande do Sul |Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília

Bombeiros do DF resgataram 150 pessoas e 55 animais em operação no Rio Grande do Sul Equipe está atuando há oito dias no estado; resgates ocorreram nas cidades de Bento Gonçalves e São Leopoldo

Sobrevoo sobre áreas afetadas de Canoas - RS (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, em oito dias de operação, resgatou 130 adultos, 20 crianças e 55 animais atingidos pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. A equipe atua em duas cidades: Bento Gonçalves e São Leopoldo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para os próximos dias é de redução das chuvas no Rio Grande do Sul, mas uma frente fria se aproxima e as temperaturas em alguns pontos do estado podem chegar a 4ºC.

Em Bento Gonçalves, os bombeiros realizam buscas com auxílio de cães, varreduras nos rios e inspeções em áreas de encostas. Na região, houve um deslizamento de terras, mas segundo a corporação ninguém ficou ferido no episódio.

As operações em São Leopoldo se concentram em busca, resgate e salvamento na região alagada da cidade. A corporação também leva alimentos, água potável e outros itens essenciais às vítimas das enchentes.

Doações

No Distrito Federal, diversos pontos estão recebendo alimentos e itens de doações às vítimas do Rio Grande do Sul. Na sexta-feira (10), a Polícia Militar encaminhou cerca de 100 toneladas de suprimentos para o estado. Outros pontos de coletas são os quartéis do Corpo de Bombeiros e a Base Aérea de Brasília. Veja itens necessários:

alimentos não perecíveis;

colchões;

água potável;

roupas de cama;

toalhas de banho;

cobertores;

material de higiene pessoal e limpeza;

leite em pó;

rações para animais;

cestas básicas;

absorventes;

roupas íntimas;

mamadeiras e bicos;

fraldas infantis e geriátricas; e

calçados.

Outros pontos de coleta de doações

Além da Base Aérea, outros pontos na capital do DF estão recebendo doações. Confira:

Quartéis do Corpo de Bombeiros Militar do DF ( confira os endereços neste link );

); Anexo do Palácio do Buriti (salas 104 e 900, no Eixo Monumental, das 8h às 18h);

OAB-DF: a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Distrito Federal está realizando uma campanha de arrecadação de alimentos e suprimentos para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul;

MPDFT: o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios receberá doações durante o seminário “Extremos climáticos e desastres no DF”, entre 6 e 9 de maio, para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Serão aceitos cobertores, travesseiros, colchonetes, sacos para lixo, material de limpeza e alimentos não perecíveis;

TCDF: em parceria com o Ministério Público e a Associação de Servidores, o Tribunal de Contas do Distrito Federal está organizando uma campanha de arrecadação de doações para as famílias afetadas pelas enchentes. O ponto de coleta está localizado no Salão Negro do Edifício-Sede do TCDF;

CLDF: a Câmara Legislativa do Distrito Federal vai receber, a partir desta quinta (9), doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O ponto de coleta vai funcionar das 8h às 19h, na entrada principal do prédio, em sistema drive-thru

Dicas para doar corretamente roupas

Evite doar roupas que você não usa mais. Priorize peças confortáveis e funcionais, deixando de lado biquínis e sapatos de salto alto, que não serão úteis no momento e podem atrapalhar a triagem dos voluntários;

Certifique-se de que as roupas, cobertores e lençóis estejam limpos e prontos para uso. As pessoas afetadas pelas chuvas podem não ter condições de higienizar os itens antes de utilizá-los.

Identifique as sacolas de doação, indicando se contêm roupas masculinas, femininas ou infantis;

Não doe sapatos danificados ou sem sola. Mantenha os pares juntos em uma sacola ou amarre os cadarços, para evitar que se percam.