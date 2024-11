Dia de Finados: veja o que abre e o que fecha no feriado deste sábado no DF Transporte público será reforçado no sábado e domingo; saúde e segurança funcionarão 24 horas por dia Brasília|Do R7, em Brasília 01/11/2024 - 18h48 (Atualizado em 01/11/2024 - 18h48 ) twitter

Feriado foi instituído em 2002 Joel Rodrigues/Agência Brasília

Com o Dia de Finados neste sábado (2), alguns serviços públicos funcionarão com horários diferentes no Distrito Federal. Os atendimentos voltam à normalidade na segunda-feira (4). Confira abaixo o que abre e o que fecha neste feriado.

Transporte

A Secretaria de Mobilidade determinou que cinco empresas de transporte público reforcem as viagens para os cemitérios de Asa Sul, Taguatinga, Gama, Brazlândia, Planaltina e Sobradinho), entre esta sexta-feira (1º) e o sábado.

O primeiro dia do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que acontece neste domingo (3), também terá um um aumento nas linhas de ônibus para as instituições que aplicarão o exame.

O metrô funcionará das 7h às 19h no feriado, e no domingo, das 7h às 20h.

Saúde

Os serviços essenciais, como hospitais e UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), não fecham, com exceção das UBSs (Unidades Básicas de Saúde). No sábado, terá tendas de vacinação em apenas dois locais: uma em Sol Nascente, e outra em São Sebastião.

Samu: 192

Comércio

De acordo com a Fecomércio-DF, a maioria dos estabelecimentos estão autorizados a ter expediente no Dia de Finados, ficando a critério do proprietário estabelecer o horário de funcionamento.

Entre os locais permitidos, estão papelarias, minimercardos, floriculturas, açougues, hortifrútis, shopping, comércio de rua, restaurantes, bares, supermercados, feiras e drogarias.

Segurança

Os órgãos que atuam na segurança pública do DF trabalharão todos os dias do fim de semana. A Defesa Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar funcionarão 24 horas.

As delegacias de Polícia Civil, de Atendimento à Mulher e da Criança e do Adolescente funcionarão em regime de plantão.

PMDF: 190

CBMDF: 193

Defesa Civil: 199

PCDF: 197

Cultura

O Cine Brasília, o Espaço Cultural Renato Russo e o Museu Nacional da República funcionarão normalmente no feriado. O Zoológico de Brasília ficará aberto das 8h30 às 17h, e o Eixão do Lazer, das 6h às 18h.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa informou que no sábado a Biblioteca Nacional de Brasília, a Biblioteca Pública de Brasília, o Memorial dos Povos Indígenas, o Museu do Catetinho, o Complexo de Planaltina e o Museu Vivo da Memória Candanga estarão fechados.

Para curtir outras atividades no DF, o R7 separou uma lista de eventos que acontecem neste fim de semana.