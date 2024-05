Brasília |Giovanna Inoue, do R7, em Brasília

Distrito Federal confirma mais de duas mortes por dengue por dia em 14 dias São 342 óbitos desde o começo do ano e outros 53 estão sendo investigados

Alto contraste

A+

A-

DF tem mais de 255 mil casos prováveis de dengue (Reprodução/Agência Brasil - Arquivo/Reprodução/Agência Brasil - Arquivo)

Entre 27 de abril e 11 de maio, o Distrito Federal confirmou 34 mortes como sendo causadas por dengue de acordo com dados da SES (Secretaria de Saúde). Desde o começo do ano, 342 óbitos foram confirmados e outros 53 estão sendo investigados. 255.005 prováveis foram registrados, representando um aumento de 1.317,4% se comparado ao mesmo período de 2023.

As mortes suspeitas de dengue devem ser notificadas em até 24 horas e a confirmação da causa pode demorar até 60 dias. Segundo a pasta, o DF não tem mortes registradas nas duas últimas semanas epidemiológicas, mas esse número pode sofrer alterações.

Segundo dados do Ministério da Saúde, o DF tem o quarto maior número de mortes confirmadas pela doença, atrás apenas de São Paulo (736) Minas Gerais (472) e Paraná (345). Quando se trata de coeficiente de incidência, entretanto, o Distrito Federal tem o número mais alto. São 8.929,2 casos por 100 mil habitantes. Minas Gerais (6.105,9), Paraná (3.764,9), Espírito Santo (3.152,1) e Goiás (2.972,6) seguem.

Ceilândia segue como a região administrativa com o maior número de casos absolutos (31.564). Samambaia (16.688), Santa Maria (14.659), Taguatinga (12.086) e Sol Nascente/Pôr do Sol (9.586) aparecem em seguida. As cinco regiões concentram 34% dos casos prováveis de todo o DF.

Publicidade

Quando se trata de taxa de incidência, Brazlândia aparece em primeiro. São 14.064,01 casos de dengue por 100 mil habitantes. Estrutural (11.158,56) e Santa Maria (11.056,55) vêm a seguir.

A maioria dos pacientes de dengue é mulher (54%), e a faixa etária com mais casos da doença é de 20 a 29 anos, seguida por 40 a 49 anos e 30 a 39.