Ibaneis inaugura nova delegacia de polícia em Sobradinho 2 nesta sexta

Delegacia era demanda antiga da população (Renato Alves/Agência Brasília )

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, inaugurou nesta sexta-feira (17) a 35ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho 2. A unidade, às margens da DF-420 e ao lado da UPA da região administrativa, tem área total de 2.108 m². A obra contra com entrada separada para os custodiados, vítimas e público em geral; sala de acolhimento para mulheres vítimas de violência; vagas para viaturas; sala de reconhecimento integrada a contenção; e sala de apoio para a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Ibaneis destacou que a delegacia atende cerca de 150 mil habitantes e que demanda era necessária. “Temos aqui instalações modernas. Temos que agradecer muito aos nossos policiais civis e militares, pela segurança no Distrito Federal. Aqui nós temos um nível de segurança que melhora a cada ano. Nós temos cada vez menos homicídios e cada vez menos crimes na nossa cidade”, disse.

Durante o evento, o administrador regional de Sobradinho, Diego Rodrigues, destacou que o pedido de uma nova unidade era feito há muitos anos pela população. “É uma conquista que vai reforçar a segurança da cidade”, afirmou.

Em discurso, o deputado federal Julio Cesar (Republicanos) aproveitou para anunciar a destinação de R$ 10 milhões de emendas para a construção de um Centro Olímpico na região.

“Sobradinho é uma cidade que precisa ser olhada. E eu fiz aqui uma promessa de destinar o orçamento do ano que vem para a região. Junto com o deputado João Cardoso, que vai colocar mais R$ 5 milhões, a gente vai construir o Centro Olímpico”, disse Julio.