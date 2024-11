Elmar se encontra com Padilha em meio à campanha para a Presidência da Câmara O Palácio do Planalto tem falado que vai ficar neutro na disputa pela sucessão de Arthur Lira; nova Mesa Diretora será eleita em 2025 Brasília|Hellen Leite, do R7, em Brasília 17/10/2024 - 16h09 (Atualizado em 17/10/2024 - 16h37 ) twitter

Elmar Nascimento (União-BA) encontra ministro Alexandre Padilha Instagram/@deputadoelmarnascimento - 17.10.2024

O deputado Elmar Nascimento (União-BA), pré-candidato à Presidência da Câmara, se reuniu nesta quinta-feira (17) com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O encontro foi divulgado por Elmar nas redes sociais, onde destacou a importância do “diálogo e parceria” com o ministro, responsável pela interlocução entre o governo e o Congresso. Apesar disso, em público, o Planalto tem mantido uma postura de neutralidade na disputa pela presidência da Câmara. Elmar, que inicialmente era o favorito do atual presidente Arthur Lira (PP-AL) para sucedê-lo, perdeu força com o chefe da Casa nos últimos meses.

Elmar também se reuniu esta semana com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Além disso, manteve encontros com líderes sindicais no ABC Paulista, além de representantes do MST (Movimento dos Trabalhadores Sem Terra) e da CUT (Central Única dos Trabalhadores).

O líder do União Brasil tem buscado consolidar sua candidatura em um cenário ainda incerto para a eleição da Mesa Diretora da Câmara. Em setembro, ele e o líder do PSD, Antonio Brito (BA), decidiram formar uma coalizão para apoiar o candidato mais viável à Presidência da Câmara no próximo ano. O acordo entre os dois partidos também abrange a disputa pela Presidência do Senado, em sucessão ao atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Em meio às negociações, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), de 35 anos, despontou como o favorito de Arthur Lira na disputa. Motta é visto como um nome de consenso na Casa. E, embora o Planalto tenha mantido publicamente uma posição de neutralidade, a bancada do PT tem indicado que deve apoiar o candidato escolhido por Lira.

Motta se reuniu com a bancada petista nesta semana e, após o encontro, o líder do partido na Câmara, deputado Odair Cunha (PT-MG), sinalizou apoio ao candidato que melhor se comprometer com o diálogo e o bom funcionamento institucional da Casa. “Estamos em um processo de consultas, iniciamos hoje esse debate aqui na Casa. E temos tempo, o tempo está a nosso favor”, disse o líder.