Em impasse com time do RN, Capital exige R$ 100 mil para que equipe renove com Richardson Jogador assinou pré-contrato com time candango e foi anunciado como reforço para 2025, mas ABC quer renovar com Richardson Brasília|Do R7, em Brasília 22/10/2024 - 19h08 (Atualizado em 22/10/2024 - 19h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Contrato do jogador acaba no fim de outubro Reprodução/Instagram @Richardson03

O ABC Futebol Clube, do Rio Grande Norte, precisa pagar R$ 100 mil ao Capital, do Distrito Federal, para ter o contrato com o zagueiro Richardson renovado. A passagem do atleta no clube nordestino acaba no fim de outubro, mas ele tem um pré-acordo com o time candango para reforçar a temporada de 2025.

Richardson tem 32 anos e disputou 36 jogos neste ano com o ABC. Além disso, ajudou a confirmar a permanência do time na Série C do Campeonato Brasileiro.

Nessa novela de renovação, o clube nordestino chegou a fazer uma proposta para o jogador, mas ele recusou por considerar os valores muito abaixo do esperado. Até o momento, o futuro do atleta depende do pagamento da multa exigida pelo time do DF.

Ao R7, o presidente da SAF do Capital-DF, Godofredo Gonçalves, disse que de acordo com as informações passadas pela gestão do atleta, Richardson vai cumprir o pré-contrato com o time candango. ”Ele vai vir pra Brasília, vai jogar com a gente e vai ser grande reforço para o nosso time.”

O Capital-DF foi o vice-campeão do campeonato Brasiliense deste ano, principal competição da capital federal. Atualmente, é o líder da primeira divisão do campeonato Candango.