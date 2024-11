Brasil x Peru jogam nesta terça (15) no Mané Garrincha; Dorival Junior fez mudanças no time

Seleção brasileira de futebol enfrenta na noite desta terça-feira (15) a seleção do Peru pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo acontece em Brasília, no Estádio Mané Garrincha. O técnico Dorival Junior fez mudanças no time para este jogo. No total, três mudanças devem acontecer em relação ao time que derrotou o Chile na última rodada das eliminatórias: Wanderson ganha a vaga de Danilo na lateral-direita. No meio, Bruno Guimarães entra no lugar de André e Gerson substitui o suspenso Paquetá. Com isso, o Brasil deve entrar em campo contra o Peru com: Ederson, Vanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; Bruno Guimarães, Gerson e Rodrigo; Raphinha, Savinho e Igor Jesus.