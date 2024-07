Em rara manifestação, esposa de Trump fala sobre atentado e chama atirador de ‘monstro’

‌



Melania Trump se pronuncia sobre atentado contra o marido Reprodução/instagram/@melaniatrump

A ex-primeira-dama norte-americana Melania Trump comentou neste domingo (14) o atentado contra o marido, Donald Trump, durante um comício na Pensilvânia. Melania não costuma fazer declarações públicas, mas publicou um texto sobre o episódio, referindo-se ao atirador como “monstro” que enxergava o candidato republicano como “uma máquina política desumana”. Na mensagem, a ex-primeira-dama falou sobre a necessidade de manter os valores humanos acima de divergências políticas.

“A política americana é apenas um veículo que pode elevar as nossas comunidades. Amor, compaixão, bondade e empatia são necessidades”, disse, ressaltando que “opiniões diferentes, políticas e jogos políticos são inferiores ao amor”. “Quando chegar o momento de olhar para além da esquerda e da direita, para além do vermelho e do azul, vamos lembrar que todos viemos de famílias com a paixão de lutar por uma vida melhor”, completou.

Melanie também agradeceu aos agentes que se posicionaram em frente ao Trump para evitar que o político fosse atingido por tiros. Ela ainda prestou solidariedade às famílias das outras vítimas do ataque. Entre os espectadores, uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas.

Filhos de Trump

Além da ex-primeira-dama, os filhos de Donald Trump comentaram o episódio. A mais famosa entre os irmãos, Ivanka Trump, agradeceu o amor e as orações pelo pai e pelas demais vítimas. “Estou grato ao serviço secreto e a todos os outros agentes da lei pelas suas ações rápidas e decisivas hoje. Continuo a orar pelo nosso país”, escreveu.

“Obrigado Deus por manter meu pai vivo. A violência política nunca é a resposta”, publicou Tiffany Trump. Já Eric Trump reforçou que o pai seria “o lutador que a América precisa”.

O primeiro a se manifestar após os ataques, Donald Trump Jr. fez diversas publicações desde então sobre o caso. “Ele nunca vai parar de lutar para salvar a América”, escreveu como legenda de uma foto do pai ferido.

He'll never stop fighting to Save America 🇺🇸 pic.twitter.com/qT4Vd0sVTm — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 13, 2024

O que diz Trump

O ex-presidente e atual candidato republicano Donald Trump se manifestou neste domingo (14) novamente após o atentado. Ele agradeceu as orações de todos, disse que a população deve se manter unida para “não deixar o mal vencer” e confirmou sua ida à convenção do partido republicano nesta próxima semana em Winscosin. O evento vai confirmar Trump como candidato à presidência. Veja a manifestação do candidato do partido republicano:

“Obrigado a todos por seus pensamentos e orações ontem, e foi Deus sozinho que evitou que o impensável acontecesse. Nós não TEREMOS MEDO, e vamos nos manter resilientes em nossa fé e corajosos diante da maldade. Nosso amor vai para as vítimas e suas famílias. Nós rezamos pela recuperação daqueles que se feriram e guardamos na memória a pessoa que foi tão terrivelmente assassinada. Neste momento, é mais importante que nunca nos mantermos unidos e mostrarmos nosso verdadeiro caráter como americanos, nos mantendo fortes e determinados e não permitindo que o mal vença. Eu amo de verdade nosso país e amo todos vocês. Estou ansioso para falar à nossa grande nação esta semana em Winscosin.”