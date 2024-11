Esquadrão antibombas faz operação em shopping do DF nesta segunda Segundo a PMDF, um segurança identificou uma bolsa suspeita abandonada dentro do shopping Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 18/11/2024 - 13h13 (Atualizado em 18/11/2024 - 13h13 ) twitter

Esquadrão antibombas está no local RECORD/Reprodução -

O esquadrão antibombas do Bope (Batalhão de Operações Especiais) do Distrito Federal investiga o abandono de uma bolsa suspeita no Shopping DF Plaza, em Águas Claras, nesta segunda-feira (18). Segundo a Polícia Militar do DF, o objeto foi visto por um segurança que acionou a corporação. A ocorrência ainda está em andamento.

O shopping suspendeu as atividades até que seja identificada a origem da bolsa. O R7 tenta contato com a assessoria de imprensa do local, no entanto, até a publicação desta reportagem, não obteve retorno. O espaço segue aberto.

Atentado no STF

Na última quarta-feira (13), por volta de 19h30, a região central de Brasília foi alvo de um atentado. Um carro explodiu em frente ao Anexo 4 da Câmara dos Deputados. Em seguido, outro explosivo foi jogado em frente a Supremo Tribunal Federal por um homem identificado como Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos.

De acordo com as imagens de segurança da Corte, o segundo explosivo pegou em Francisco, ocasionando a sua morte. A Polícia Militar do DF precisou fazer uma varredura na Praça dos Três Poderes para ver se havia perigo de mais risco na área.

No mesmo dia, a Polícia Federal informou que abriu uma investigação para apurar os fatos que ocorrem na Esplanada. Ao todo, a Polícia Federal coletou o depoimento de pelo menos dez pessoas desde a última quarta-feira (13). Os agentes trabalham para localizar e entrevistar as pessoas que tiveram contato com Francisco Wanderley Luiz enquanto ele esteve no Distrito Federal. Algumas pessoas devem prestar depoimento nesta segunda-feira (18).