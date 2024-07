Brasília |Jéssica Gotlib, do R7, em Brasília

Ex-assessor do Ministério da Fazenda será ouvido no Senado sobre apostas esportivas CPI da Manipulação de Jogos terá duas sessões nesta semana e receberá também presidentes de times de futebol

Ex-assessor da Fazenda foi chamado pelo senador Eduardo Girão Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 12.04.2023

A CPI da Manipulação de Jogos (Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas) do Senado deve ouvir, na terça-feira (2), o ex-assessor especial do Ministério da Fazenda José Francisco Mansur. O requerimento foi feito pelo senador Eduardo Girão (Novo-CE).

O convidado deve responder sobre um suposto pedido de R$ 35 milhões feito por um deputado federal a uma associação de empresas de apostas. O dinheiro seria para defender os interesses do setor na regulamentação e evitar represálias na CPI das Apostas Esportivas da Câmara dos Deputados.

Na quarta-feira (3), a CPI da Manipulação de Jogos deve ouvir dois presidentes de times brasileiros: Lane Gaviolle, do Tombense Futebol Clube, e Getúlio Marques Castilho, do Londrina Esporte Clube. Neste caso, o requerimento foi feito pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO).

Segundo o pedido de audiência pública, as duas equipes têm uma partida investigada pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol) por suspeitas de manipulação de resultado. O jogo, pela série B do Campeonato Brasileiros, ocorreu em 19 de maio de 2023. De acordo com o documento enviado por Kajuru à comissão, evidências apontam para atividades de apostas suspeitas relacionadas à partida.

Com informações da Agência Senado