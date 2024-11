Ex-candidato a vereador do PL é dono de carro que explodiu próximo ao STF Francisco Wanderley Luiz concorreu à Câmara de Vereadores de Rio do Sul (SC) em 2020 Brasília|Do R7 13/11/2024 - 21h53 (Atualizado em 13/11/2024 - 23h04 ) twitter

Carro que explodiu era de Francisco Wanderley Luiz Reprodução/Redes Sociais

O carro que explodiu na noite desta quarta-feira (13) próximo ao estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados, que fica a poucos metros do STF (Supremo Tribunal Federal), é de Francisco Wanderley Luiz, que foi candidato a vereador em Rio do Sul (SC) pelo PL em 2020.

A Polícia Federal informou que abriu uma investigação sobre as explosões. Além do episódio no anexo 4 da Câmara, ao menos duas bombas explodiram na Praça dos Três Poderes em frente ao prédio do STF, e um corpo foi encontrado no local. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Os dois episódios aconteceram com poucos segundos de diferença entre um e outro, segundo o Departamento de Polícia Legislativa.

O veículo de Francisco Wanderley Luiz estava com vários artefatos explosivos, segundo a Policia Militar. Vídeos feitos por pessoas que estavam no anexo 4 da Câmara mostram o momento em que o carro pega fogo, e é possível ouvir estouros que parecem ser de fogos de artifício. Veja abaixo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5