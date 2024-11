Corpo é encontrado em frente ao STF após explosões na Praça dos Três Poderes Estrondos foram ouvidos na Praça dos Três Poderes e perto do anexo 4 da Câmara dos Deputados Brasília|Giovanna Inoue e Rute Moraes, do R7, em Brasília 13/11/2024 - 20h14 (Atualizado em 13/11/2024 - 20h51 ) twitter

Duas explosões foram registradas nesta quarta Reprodução/Material cedido ao R7 - 13.11.2024

Um corpo foi encontrado em frente ao prédio do STF (Supremo Tribunal Federal) na noite desta quarta-feira (13) depois de pelo menos duas explosões. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do DF, equipes foram acionadas e confirmaram o óbito no local.

Uma testemunha que estava presente no momento das explosões disse que um homem chegou ao local com duas bombas. Ele teria arremessado um dos artefatos contra a estátua ‘A Justiça’, que fica em frente ao prédio principal do Supremo, e a segunda bomba teria explodido na mão dele.

“Estava na parada esperando o ônibus, e ele passou pela gente. Estava sozinho. Depois de uns 30 segundos, a gente ouviu um barulho. A gente olhou para trás, e ele foi jogar outra [bomba], e estourou novamente. Quando a gente olhou, ele já estava caído no chão”, disse a testemunha.

Uma outra explosão aconteceu próximo ao estacionamento do anexo 4 da Câmara dos Deputados, que fica a poucos metros do STF. Os dois episódios aconteceram com poucos segundos de diferença entre um e outro, segundo o Departamento de Polícia Legislativa.

Vídeos feitos por pessoas que estavam no anexo 4 da Câmara mostram o momento em que um carro estacionado pega fogo, e é possível ouvir estouros que parecem ser de fogos de artifício. Veja abaixo:

Segundo o STF, dois estrondos foram ouvidos ao final da sessão desta quarta, e os ministros foram retirados em segurança.

“Os servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do STF colabora com as autoridades policiais do DF”, informou a corte.

Por meio de nota, a Polícia Civil do Distrito Federal comunicou que policiais da 5ª Delegacia de Polícia foram ao STF para analisar o episódio. “A PCDF já deu início às primeiras providências investigativas e a perícia foi acionada ao local", disse a corporação.