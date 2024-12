Exército publica regras de aquisição de armas por policiais militares e bombeiros Portaria informa que militares da ativa e da reserva só poderão comprar duas armas de uso restrito Brasília|Do R7, em Brasília 02/12/2024 - 08h49 (Atualizado em 02/12/2024 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portaria foi publicada no Diário Oficial da União Arquivo/Agência Brasi

O Exército Brasileiro publicou uma portaria nesta segunda-feira (2) com regras e procedimentos sobre a aquisição de armas de fogo de uso restrito por policiais militares, bombeiros militares e servidores do GSI (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República). Segundo o texto, os agentes públicos, ativos e inativos, dos estados e do Distrito Federal poderão ter até duas armas de fogo de uso restrito. As novas regras foram publicadas no Diário Oficial da União.

O documento informa que uma das armas pode ser portátil, longa, de alma lisa ou raiada.

Segundo a portaria, o limite de armas de fogo poderá ser ultrapassado em caso de transferência de propriedade de armas de fogo por:

Herança;

Legado;

Interdição do proprietário anterior.

Os agentes públicos, assim como os magistrados e membros dos Ministérios Públicos da União, dos estados e do Distrito Federal deverão comprovar aptidão psicológica e capacidade técnica específica para o armamento pretendido, mediante atestado da instituição de origem ou de profissional credenciado pela Polícia Federal.

‌



De acordo com o texto, os agentes que têm armas nos acervos de colecionador, atirador desportivo ou caçador excepcional, com certificado de registro de arma de fogo e certificado de registro válidos expedidos pelo Comando do Exército, terão 180 dias para solicitar a transferência de armas dos referidos acervos para o acervo Sinarm (Sistema Nacional de Armas), da Polícia Federal.

Relembre

Em janeiro de 2024, uma portaria do Exército permitiu que policiais militares, bombeiros e agentes do GSI comprassem até seis armas, sendo cinco de uso restrito. A medida gerou repercussão negativa, pois ampliava o acesso ao armamento cujo porte e uso são autorizados apenas pelas Forças Armadas.

‌



Já em maio deste ano, a Força reduziu de seis para quatro o número máximo de armas que membros das forças de segurança podem possuir.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia assinado um decreto limitando o acesso a armamentos e munições. Antes, eram permitidas, por ano, até quatro armas e até 200 munições para cada, e o proprietário não precisava comprovar a necessidade.

‌



Projeto na Câmara

No final de maio, a Câmara dos Deputados aprovou um decreto legislativo que suspendeu trechos do decreto assinado por Lula. O principal argumento dos parlamentares foi de que o texto “inviabiliza a prática do colecionador e do tiro esportivo”. Veja outros trechos que foram alterados pela Câmara:

Acaba com a exigência para os clubes de tiros se fixarem a, no mínimo, um quilômetro de escolas exclui a exigência de certificado para armas de pressão;

Acaba com a obrigação dos atiradores desportivos de participarem de competições anuais com todas as armas que possuem;

Permite o uso de arma de fogo para atividades diferentes daquela declarada no momento da aquisição do equipamento.

Apreensões de armas

Segundo dados do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, 32.769 armas foram apreendidas no país neste ano, entre janeiro e abril. O número representa uma queda de 7,83% em comparação ao mesmo período de 2023, e uma média de 271 apreensões por dia. A pasta não informa se os armamentos tinham cadastro ou estavam irregulares.

Confira os tipos de armas apreendidas:

Revólver: 11.583;

Pistola: 9.063;

Espingarda: 5.861;

Tipo não especificado: 4.302;

Carabina: 853;

Fuzil: 534;

Rifle: 292;

Submetralhadora: 175;

Metralhadora: 106