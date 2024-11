Exército brasileiro realiza o maior treinamento do ano com quase 8 mil militares

O Exército brasileiro realiza o maior treinamento deste ano com quase 8 mil homens no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. O exercício, que envolve 25 helicópteros, simula situações como o salvamento de vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Durante a atividade, uma equipe transporta um escalão de assalto composto por 500 militares para áreas operacionais. As manobras exigem rapidez e precisão em locais de difícil acesso.