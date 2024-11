Expo Favela, Caetano e Bethânia e espetáculos; veja onde curtir o fim de semana no DF Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 08/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 08/11/2024 - 02h00 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

A agenda Cultural do R7 está recheada de eventos que ocorrem neste fim de semana no Distrito Federal. Os destaques são os shows dos artistas Caetano Veloso e Maria Bethânia, exposições gratuitas, encontro de brechós, além de espetáculos. As atividades começam nesta sexta-feira (8).

Veja os shows deste fim de semana Reprodução/Instagram @caetanoveloso e Divulgação/Teatro Brasília Shopping

Caetano e Bethânia

Em turnê pelo Brasil, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia se apresentam neste sábado (9) na Arena BRB Mané Garrincha. Os artistas prometem relembrar sucessos de suas carreiras com mais de 40 músicas. A classificação é de 16 anos.

Onde: Arena BRB Mané Garrincha

Quando: sábado (9)

‌



Horário: 21h

Valor: a partir de R$ 130

‌



Pedindo Bis

Nesta sexta-feria (8), a Banda “Pedindo Bis”, do cantor Rogê Nascimento, se apresenta no Teatro Brasília Shopping. Comemorando 20 anos de carreira, o músico mesclará pop, rock, jazz e MPB em seu repertório para abalar o público. Além disso, Rogê apresentará seu audiovisual gravado em abril deste ano.

‌



Onde: Teatro Brasília Shopping

Quando: sexta-feira (8)

Horário: 20h

Valor: a partir de R$ 30

spetáculos animam o fim de semana do DF Reprodução/Instagram @acorpurpurarbr e divulgação/JK Shopping

Mais um clichê de amor

Nesta sexta-feira (8), reestreia a comédia “Mais um Clichê de Amor” no Sesc, na 504 Sul. O espetáculo conta a história de dois jovens que se esbarram na rua e ficam apaixonados. A classificação é de 14 anos.

Onde: Sesc 504 Sul

Quando: sexta-feira (8)

Horário: 19h e 20h30

Valor: a partir de R$ 70

A cor púrpura, o musical

Baseado no romance de Alice Walke, o espetáculo “A cor púpura, o musical” será apresentado em Brasília, neste sábado (9). A peça conta a história de Celie, uma mulher negra que enfrenta adversidades e desafios nos Estados Unidos. O show também reúne um grupo para cantar uma mistura de gospel, jazz e blues.

Onde: Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Quando: sábado (9)

Horário: 16h

Valor: a partir de R$ 60

Candlight- O Rock Brasileiro

A série de concertos Candlight estará em Brasília mais uma vez para apresentar o “Rock Brasileiro” neste sábado (9) no Teatro La Salle. Para quem gosta do estilo musical, poderá curtir sucessos das bandas Queen, Coldplay, Imagine Dragons, além de músicas clássicas.

Onde: Teatro La Salle

Quando: sábado (9)

Horário: 21h

Valor: a partir de R$ 110

Em Busca da Chave Natalina

O Papai Noel desembarca no JK Shopping neste sábado (9), marcando o início oficial das celebrações natalinas em um evento repleto de magia e encantamento. Com distribuição de pipoca, algodão-doce, pintura de rosto e balões, o clima de festa começa cedo, preparando o cenário para o cortejo natalino e o emocionante espetáculo “Em Busca da Chave Natalina”.

Onde: JK Shopping

Quando: sábado (9)

Horário: 14h

Valor: gratuito

Exposições são gratuitas Divulgação/Caixa Cultural Brasília e Expo Favela

Expo Favela Innovation

O Sesi Lab de Brasília recebe a 2ª edição da Expo Favela Innovation neste sábado (9) e domingo (10). O evento tem como objetivo estimular o empreendedorismo periférico e criar uma plataforma de visibilidade para negócios nascidos em comunidades. A feira reunirá empreendedores, empresários e startups do DF para promover parceiras na economia das favelas.

Onde: Sesi Lab de Brasília

Quando: sábado (9) e domingo (10)

Horário: 13h

Valor: gratuito

“RISCOS”, de Daniel Jacaré

O Mezanino da Torre de TV apresenta a exposição “RISCOS” de Daniel Jacaré, com curadoria de Flávia Rangel. A mostra traz mais de 20 obras que traçam a evolução artística de Jacaré, desde croquis arquitetônicos até expressões mais livres e intensas. A exposição também inclui um espaço interativo onde os visitantes podem desenhar Brasília.

Onde: Mezanino da Torre de TV

Quando: a partir de sábado (9)

Horário: segunda a sábado, das 11h30 às 20h

Valor: R$ 15

Hiper-Realismo no Brasil

Na próxima terça-feira (12), a Caixa Cultural Brasília estreia a mostra “Hiper-Realismo no Brasil”, do artista Giovani Caramello. A exposição reunirá rostos esculpidos em resina e silicone, que carregam as marcas do tempo. A entrada é gratuita.

Onde: Caixa Cultural Brasília

Quando: 13/11 a 12/1/2025

Horário: terça a domingo, das 9h às 21h.

Valor: gratuito

Corrida terá três percursos Divulgação/Agência Brasília

Corrida Caminhos da Audição

O IBO (Instituto Brasiliense de Otorrino) promove a 6ª edição da Corrida Caminhos da Audição neste domingo (10). Os atletas poderão fazer uma caminhada de 2km ou fazer dois percursos, um de 6km e outro de 12km. A largada será às 7h30 no Eixão Sul.

Onde: Eixão Sul

Quando: domingo (10)

Horário: largada às 7h30

Valor: R$ 99,90 (kit fit) e R$ 119,90 (Kit Premium)

Encontro de Brechós

A capital federal recebe uma feira de moda sustentável com 15 marcas independentes neste fim de semana. Os visitantes podem apreciar diversas roupas que custam a partir de R$ 5. Além do vestuário, a programação terá apresentações musicais.

Onde: Infinu BSB (CRS 506 Sul, Bloco A, Loja 67 – W3 Sul)

Quando: sábado (9) e domingo (10)

Horário: 11h às 19h

Valor: gratuito

*Sob supervisão de Thays Martins