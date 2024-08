FAB disponibiliza avião para transporte funerário das vítimas do acidente em Vinhedo (SP) Mais cedo, a Força Aérea Brasileira anunciou a conclusão da primeira etapa das investigações sobre o acidente Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 12/08/2024 - 11h59 (Atualizado em 12/08/2024 - 12h36 ) ‌



Cenipa investiga possíveis causas Divulgação/FAB - 11.08.2024

A FAB (Força Aérea Brasileira) confirmou nesta segunda-feira (12) que colocou à disposição a aeronave KC-390 Millennium, operada pelo Primeiro Esquadrão do Primeiro Grupo de Transporte - Esquadrão Gordo, para o transporte das urnas funerárias das vítimas da queda da aeronave em Vinhedo, São Paulo, que ocorreu na última sexta-feira (9), causando 62 mortes. O avião da FAB já está na Base Aérea de São Paulo (BASP) aguardando as liberações oficiais por parte dos demais órgãos envolvidos na ocorrência a fim de cumprir a missão.

Mais cedo, a Força Aérea anunciou a conclusão da primeira etapa das investigações sobre o acidente. Segundo a FAB, a investigação continua em andamento, com a coleta de mais informações para identificar os fatores que contribuíram para o ocorrido.

A aeronave do voo 2283 caiu no bairro de Capela por volta das 13h28. O avião da companhia Voepass, antiga Passaredo, saiu de Cascavel, no Paraná, às 11h58, e tinha como destino o Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Agência que atuou em caso Air France ajuda na investigação

Equipes da França estão no Brasil para colaborar com a investigação do acidente. Agentes do escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil, agência francesa que investiga acidentes aéreos. Os peritos franceses chegaram na manhã do domingo (11), ao local da queda. O órgão é o mesmo que investigou as causas do desastre da Air France, de 2009, em um voo entre o Rio e Paris.

A agência francesa foi convidada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, ligado à FAB, para participar da apuração das causas da tragédia. O avião foi fabricado pela empresa franco-italiana ATR.