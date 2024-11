Finados: comércio de flores e velas deve aumentar 5,6% no DF, diz Fecomércio Estimativa é de movimentação média de R$ 16,2 mil por estabelecimento Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 02/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/11/2024 - 02h00 ) twitter

600 mil pessoas devem visitar cemitérios Pedro Ventura/Agência Brasília - Arquivo

Uma pesquisa feita pelo Instituto Fecomércio-DF indicou que o Dia de Finados deste ano vai gerar um aumento de 5,6% nas vendas de flores e de velas na comparação com o mesmo período de 2023. A estimativa é de uma movimentação média de R$ 16,2 mil por estabelecimento.

Segundo a pesquisa, as vendas motivadas pela data podem representar 14,34% do faturamento mensal das empresas que vendem itens para a data. Entre os comércios, 27,7% dos lojistas esperam aumento de vendas em comparação com o último ano, enquanto 58,7% projetam estabilidade, e 13,6% esperam possível queda.

O levantamento indica que as flores mais procuradas vão ser crisântemos (18,9%), seguidas de rosas (18,1%) e margaridas (12,7%).

A maioria dos comerciantes (73,2%) pretende manter os preços que foram utilizados em 2023, com 22% considerando aumento e 4,8% diminuição. O motivo do aumento dos preços seria os repasses do fornecedor e mais impostos.

Segundo o Governo do Distrito Federal, a expectativa é de que até domingo (3), ao menos 600 mil pessoas visitem os seis cemitérios do DF (Asa Sul, Taguatinga, Gama, Brazlândia, Planaltina e Sobradinho). Os locais funcionarão das 7h às 19h.