Frente Evangélica reúne ministros e parlamentares em conferência na Câmara Legislativa do DF Autoridades e lideranças religiosas destacaram a importância de entender a democracia como um valor cristão Frente Evangélica reúne ministros e parlamentares em conferência na Câmara Legislativa do DF

Congresso lotou auditório da CLDF Eurico Eduardo/Agência CLDF - 22/9/2023

A Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional realizou, nesta sexta-feira (22), a 6ª Conferência Regional, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O evento reuniu autoridades, parlamentares, lideranças religiosas e fiéis. Silas Câmara (Republicanos-AM), presidente da bancada, afirmou que as conferências serão feitas em todo o país. Os eventos, para o deputado, têm a "importância estratégica de aproximar a frente e seus parlamentares da comunidade evangélica, dos pastores, de autoridades eclesiásticas, conselheiros tutelares, deputados estaduais e vereadores".

Com o tema "O Brasil na ótica de hoje e na perspectiva do futuro", os palestrantes destacaram a importância de entender a democracia como um valor cristão.

Participaram do evento autoridades como o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça; o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias; os deputados federais Marcelo Crivella (Republicanos-RJ) e Gilvan Maximo (Republicanos-DF); e os deputados distritais Iolando (MDB), Pastor Daniel de Castro (PP), Martins Machado (Republicanos), Joaquim Roriz Neto (PL) e Wellington Luiz (MDB).

As palestras, de acordo com o presidente da frente, também foram uma oportunidade de alinhamento de discurso. "A frente leva, através de seus palestrantes, uma condição de as pessoas entenderem o Brasil de hoje e a expectativa para o futuro na visão estratégica de autoridades de envergadura imensa, como os que vieram no dia de hoje. Essas pessoas trouxeram visão para que autoridades eclesiásticas e pessoas leigas da sociedade tenham noção do que se pensa nos segmentos evangélicos dessas autoridades constituídas", destacou.

Diálogo

Para o presidente da frente, a presença de um ministro do governo federal mostra a disposição de fortalecer o diálogo. "As próprias palestras deixaram muito clara a necessidade de arrefecimento da polarização e da guerra ideológica que existe no país hoje. A eleição está concluída, existe um governo instalado, e o povo está esperando por soluções. Que os parlamentares tenham condições e compromisso de votar o que é bom para o povo", declarou Câmara.

Como a AGU tem representação em todos os ministérios, Jorge Messias seria, para o deputado, a "pessoa mais adequada" para o diálogo. "E para mostrarmos o que pensamos sobre resoluções, decretos e portarias [...]. É um comportamento muito natural, mas, para nós que somos parlamentares e cristãos, nos afeta muito. São modalidades de decisões construídas sem ouvir o Parlamento. Atribuo a presença e a belíssima palestra do ministro Messias como um sinal de diálogo aberto para que possamos construir um país melhor", afirmou.

Valores cristãos

Segundo o deputado Crivella, a conferência demonstra a intenção de reproduzir a frente nas Assembleias Legislativas "para levar todas as iniciativas legislativas que no Congresso Nacional ferem nossos princípios e valores, como a defesa da vida, da familia e da livre iniciativa. São temas que são caros para nós".

Para ele, eventos como a conferência são importantes para aproximar a juventude das pautas cristãs. "Quando vamos para o debate com o pessoal da esquerda, vemos que eles são extremamente bem preparados e eles ocupam grande espaço nas universidades. Nossos jovens frequentam as igrejas aos domingos, mas nos outros dias estão nas escolas. É preciso ter congressos como esse para tratarmos também dos temas e dos direitos que defendemos", acrescentou.

O ministro Messias pediu às pessoas presentes que orem pelas autoridades constituídas. "Para que Deus dê sabedoria, oriente, capacite e ilumine cada decisão que terão de tomar, seja no Judiciário, no Legislativo ou no Executivo", afirmou.

Venho com senso de responsabilidade muito grande, porque sei que venho na condição de representante de um governo em que muitos daqui não votaram e não são dos setores do governo que eu represento. Quero, até por isso, pedir a vocês amor, compreensão e compaixão. Eu vim aqui em paz. Vim trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração, que é de paz. Nós vivemos numa democracia muito jovem e recente, e que ainda corre riscos. Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia-Geral da União (AGU)

Messias também defendeu a participação dos cristão nas instâncias de decisão. "Temos e devemos ter condições de participar, ter voz, fala e voto. E que, a partir desses espaços, possamos influenciar de forma decisiva os rumos do nosso país, a vida dos nossos filhos e nossas famílias. Devemos participar e oferecer nossa visão, posição e opinião, mas de forma organizada", completou.

Já Mendonça pontuou estratégias que cristãos em posições de liderança devem seguir. Segundo o ministro, que agradeceu as orações e o carinho que recebe, é essencial não estar em pecado para ser um líder relevante. "O cristão tem de ser conhecido pela sabedoria, não pelo conhecimento. Vivemos no Brasil hoje uma tensão entre o que a maioria quer e o que a minoria quer. Não devemos comemorar nenhuma condenação ou absolvição. Precisamos ver se a justiça foi cumprida. Quando tomarmos decisões sem interesse, estaremos nos aproximando da justiça de Deus", destacou Mendonça.

O deputado federal Gilvan Maximo elogiou as falas dos palestrantes. "A frente está se reorganizando para dar passos importantes no Congresso Nacional, defendendo a família e dizendo não ao aborto. Temos de estar sempre atentos, para que as leis que prejudicam as famílias cristãs, nosso país e as igrejas não sejam aprovadas. Unidos somos muito mais fortes e vamos estar sempre preocupados com a igreja do Senhor Jesus aqui na Terra", garantiu.