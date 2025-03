Funcionários da Petrobras vão entrar em greve por 24 horas na próxima quarta-feira Categoria reivindica direitos trabalhistas e critica gestão da presidente Magda Chambriard por falta de negociação coletiva Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 24/03/2025 - 17h04 (Atualizado em 24/03/2025 - 17h07 ) twitter

Servidores da Petrobras entram em greve na próxima quarta-feira (26) Fernando Frazão/Agência Brasil

Funcionários da Petrobras vão realizar uma greve na próxima quarta-feira (26) para reivindicar direitos trabalhistas. A mobilização é de advertência e está programada para durar 24 horas. A decisão de paralisar os trabalhadores foi aprovada por maioria pelos sindicatos filiados à FUP (Federação Única dos Petroleiros). O R7 tenta contato com a Petrobras.

Ao R7, a federação afirmou que a petrolífera foi devidamente informada sobre a paralisação dentro do prazo exigido por lei. Os servidores vão se mobilizar por um dia para estabelecer uma negociação bilateral, e os próximos passos devem depender da avaliação do movimento e de uma mudança na postura da empresa, segundo a instituição.

A FUP indicou a realização da greve no último dia 12 após duas reuniões com a equipe da Petrobras. Foram discutidas questões como o novo plano de remuneração, mudanças no cronograma de teletrabalho e melhores condições trabalhistas para a categoria.

Em conjunto com a Federação Nacional dos Petroleiros, foi elaborado um memorial que embasa a motivação da greve. No documento, as federações afirmam que a gestão da presidente Magda Chambriard promove “afrontas aos fóruns de negociação coletiva e o distanciamento do diálogo com os sindicatos”.

A categoria reclama que a empresa alterou a dinâmica de home office, de dois dias presenciais para três, sem diálogo com os servidores. Além disso, houve uma queda de 31% do pagamento da PLR (Participação nos Lucros e Resultados). Segundo a FUP, os trabalhadores foram “ludibriados”, e apenas “um lado da mesa possuía os dados precisos da companhia”.

Outra pauta da greve é a segurança e saúde de prestadores de serviço da Petrobras. A categoria pede pelo fim da escala 6x1 e melhor fiscalização de contratos para evitar abusos corporativos. Os petroleiros também pedem pela abertura de novos concursos públicos e a convocação de aprovados para suprir a falta de efetivos.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles