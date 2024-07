GDF articula com Ministério da Saúde aumento de verba federal para hospitais Atualmente, DF recebe repasse mensal de R$ 8 milhões do governo federal; novo valor é negociado

‌



A+

A-

Ministros da Saúde e Educação visitaram com Celina HUB Angelo Miguel/MEC - 12.07.

O governo do Distrito Federal articula com o Ministério da Saúde o aumento do repasse federal recebido mensalmente pela pasta. Atualmente, o valor é de R$ 8 milhões. A medida foi anunciada pela governadora em exercício, Celina Leão, nesta sexta-feira (12), depois de encontro com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, e com o ministro da Educação, Camilo Santana, em visita ao HUB (Hospital Universitário de Brasília).

“Já temos um repasse mensal do Governo do Distrito Federal e, hoje, foi pactuado também a possibilidade de ampliar esse atendimento ao GDF. A nossa palavra é de gratidão. Quem agradece é a população do Distrito Federal”, disse.

Celina afirmou que com a ampliação do Hospital Universitário, a unidade também vai conseguir aumentar o apoio ao governo do DF. “Nós já temos um convênio com o Governo Federal, de um repasse mensal de R$ 8 milhões, e com a possibilidade de aumento [do valor], nós vamos conseguir também aumentar as especialidades atendidas hoje pelo HUB”, explicou.

Segundo Celina, a medida deve ser publicada em breve em portaria pela Secretaria de Saúde. O valor de reajuste, no entanto, ainda não foi definido. “Está sendo feito um plano de trabalho que vai definir qual o suporte e quais seriam as especialidades para serem ampliadas”, detalhou.

Publicidade

Inauguração oficial

Os ministros visitaram o prédio da Unidade da Criança e Adolescente do HUB, que recebeu um investimento de R$ 33,8 milhões do governo federal e R$ 10,4 milhões de emendas parlamentares. O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou que as novas dependências contam com UTI neonatal e pediátrica.

“Eu fui governador de estado e sei qual é a demanda que tem na área pediátrica, com as mães que precisam de um atendimento para seus filhos. Então aqui, além de ser uma unidade de pesquisa, de ensino e formação de profissionais, também é uma unidade para receber a população”, disse.

Publicidade

O ministro acrescentou que o prédio está “equipado com tecnologia de primeiro mundo”. É um hospital que tem o melhor em equipamento. Foram investidos aqui mais de R$ 33 milhões nessa unidade. A unidade já está funcionando desde o ano passado, mas a gente vem hoje fazer a entrega oficial com muita alegria”, disse.

Trabalho conjunto

A ministra da Saúde reforçou o trabalho conjunto da Educação e da Saúde. “Uma unidade para crianças e adolescentes é sempre um grande desafio e a UnB ter tido todo esse empenho foi fundamental”, disse. Nísia acrescentou que o governo federal lançou um programa para mais acesso a especialistas nos hospitais universitários. “Então as linhas de cuidado que já são praticadas aqui, poderão ser reforçadas nesse programa, numa atuação conjunta da Educação e da Saúde”, afirmou.

A reitora da UnB, Marcia Abrahão, destacou que foram quase vinte anos para que a unidade ficasse pronta e recebesse os investimentos necessários. “Só temos que comemorar um espaço de ensino, pesquisa, extensão e de excelência no atendimento à comunidade do DF, um hospital que é 100% SUS. Nós temos agora um hospital universitário completo, com várias especialidades. É um hospital que passa a ter um serviço de excelência na área de infância, inclusive com UTI neonatal”, disse.

A avaliação foi reforçada pelo presidente da Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), Arthur Chioro, estatal ligada ao Ministério da Educação e responsável pela gestão do hospital da UnB.

“O Hospital Universitário de Brasília já presta serviços muito relevantes há muitas décadas, mas com essa unidade da criança e do adolescente aumentamos a qualidade do atendimento, a possibilidade de tratar casos mais difíceis e complexos e, ao mesmo tempo, proporcionar a formação dos futuros profissionais de saúde”, disse.

Segundo Chioro, o prédio conta, além dos leitos de UTI pediátrica e neonatal, com alojamento conjunto, enfermaria pediátrica para crianças e adolescentes e ambulatório. A unidade também foi adaptada para as atividades didáticas dos alunos.

“Há também uma significativa importância dos aspectos relacionados à humanização. Então vocês vão ver ao se depararem que os espaços são amplos, iluminados, bonitos, são cuidados do ponto de vista de ter arte para proporcionar para as crianças, para os adolescentes e para os adultos e suas famílias aqui atendidos um ambiente adequado, muito afetuoso e acolhedor de verdade”, finalizou.