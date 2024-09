GDF lança ferramenta para monitorar emissões de gases de efeito estufa nesta quarta-feira Calculadora Verde vai acompanhar níveis de emissões em obras do Executivo; lançamento acontece na Semana do Cerrado Brasília|Do R7, em Brasília 09/09/2024 - 13h36 (Atualizado em 09/09/2024 - 14h21 ) ‌



Semana do Cerrado conta com programação especial Toninho Tavares/Agência Brasília -

O governo do Distrito Federal lança nesta quarta-feira (11), no Dia Nacional do Cerrado, a Calculadora Verde, ferramenta que vai monitorar as emissões de gases de efeito estufa em ações governamentais, como obras e intervenções na capital do país. Os estudos para elaborar a ferramenta foram iniciados em 2023 pela equipe do IPEDF (Instituto de Pesquisa e Estatística do DF) e por pesquisadores bolsistas.

Em maio deste ano, as atividades foram concluídas com os resultados da pesquisa do grupo. A expectativa é que a Calculadora Verde seja um aliado nas ações de melhoria das condições climáticas e ainda na preservação do Cerrado. O lançamento é uma das ações do governo nesta Semana do Cerrado, organizada pela Secretaria de Meio Ambiente do DF.

Ao longo de toda a semana, serão realizadas ações para conscientizar e valorizar o bioma, considerado a savana mais rica em biodiversidade do mundo. O secretário de Meio Ambiente do DF, Gutemberg Gomes, destaca a relevância das atividades para a conscientização popular.

“A preservação do Cerrado não é apenas uma questão local, mas uma responsabilidade global. Precisamos engajar a sociedade em práticas sustentáveis para garantir o futuro desse bioma tão essencial. A Semana do Cerrado é uma oportunidade para ampliar o conhecimento sobre esse bioma e reforçar o compromisso com a preservação ambiental, garantindo um futuro mais verde para todos”, afirma.

‌



Entre os principais temas da semana estão a educação ambiental, a prevenção de incêndios florestais e o incentivo ao uso sustentável dos recursos naturais. Lançamentos de projetos inovadores, mostras audiovisuais e concursos, especialmente voltados para jovens, também fazem parte da agenda, incentivando o engajamento social e a criatividade.

Educação ambiental

Nesta segunda-feira, foi realizado um debate sobre Educação Ambiental e Incêndios Florestais no Centro Educacional Carlos Motta, para cerca de 700 crianças, do 1º ao 9º ano. Os alunos participaram de diversas atividades, incluindo contação de histórias, jogos interativos, exposições com animais do Cerrado, demonstrações de veículos e equipamentos de combate a incêndios, vídeos educativos, e um painel de pintura para que os alunos expressem o que aprenderam.