Governador do DF assina decreto que cria programa de empreendedorismo feminino

Decreto foi assinado na manhã desta quarta Secretaria da Mulher/Divulgação

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou na manhã desta quarta-feira (6) decreto que cria programa de fortalecimento do empreendedorismo feminino na capital do país. Chamado de ‘Movimente’, o programa prevê a criação do Comitê de Empreendedorismo Feminino liderado pela Secretaria da Mulher e outros órgãos do governo do DF, órgãos judiciais, e do terceiro setor.

A iniciativa foi um pedido do Sebrae que reuniu empreendedoras para discutir os desafios enfrentados pelas mulheres à frente de empresas no DF.

Para a vice-governadora, Celina Leão, a medida representa um ganho para as mulheres empreendedoras. “A partir do momento que o governador assina, isso se torna uma política de Estado e não apenas uma ação de governo. O decreto está criando a responsabilidade de várias secretarias, com o foco de desenvolver o empreendedorismo”, disse.

Celina acrescentou que o Governo do Distrito Federal acredita no destaque das mulheres no mundo dos negócios. “Acreditamos na geração de renda e as mulheres precisam ter essa oportunidade de serem capacitadas, de montar o seu primeiro negócio e é isso que o governo do Distrito Federal faz com esse decreto”, afirmou.

A iniciativa é explicada pela secretária da Mulher, Giselle Ferreira. “Por iniciativa do Sebrae o governo do DF recebeu essa demanda do empreendedorismo feminino e o governador Ibaneis entendeu que é importante nós estabelecermos uma política pública através de decreto para que seja permanente essa capacitação e essa formação”, detalhou.

Para Giselle, a medida é um fortalecimento da rede de proteção contra a violência doméstica. “Temos uma rede de proteção contra a violência doméstica e a gente sentia a necessidade de ter essa ação mais efetiva voltada a uma rede de proteção ao empreendedorismo feminino, porque a autonomia econômica é uma diretriz da nossa secretaria. A gente sabe que a violência doméstica pode acontecer em qualquer classe social, mas as mulheres em vulnerabilidade, com dependência econômica, tende a permanecer nesse ambiente”, observou.

Pesquisa inédita

O programa surgiu após uma pesquisa realizada pelo Sebrae sobre as principais dificuldades enfrentadas por empreendedoras em cada região administrativa. O Movimente gerou ao todo 90 propostas, dentre elas, a formação do programa de fortalecimento ao empreendedorismo feminino.

O superintendente do Sebrae, Rose Rainha, destacou que a decisão é vista com alegria. “É muito importante essa iniciativa do governo em tornar esse programa transversal em todas as secretarias. O Sebrae do DF fez uma grande pesquisa, um grande trabalho, entendendo a realidade dessas mulheres empreendedoras. E vimos que realmente elas precisam de atenção”, disse.

O Programa Movimente tem metas em dez eixos temáticos:

Ambiente de negócios, trabalho e profissional;

Campanhas e consciência social;

Combate à violência e abusos;

Cultura e educação;

Políticas de estímulo e representatividade;

Redes de apoio e governança;

Redução das desigualdades;

Saúde;

Segurança e;

Sucessão familiar.