Governador do DF inaugura restaurante comunitário em Samambaia Ibaneis Rocha destacou importância da medida para segurança alimentar da população; investimento foi de R$ 7,5 milhões Brasília|Kristine Otaviano, RECORD, em Brasília e Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 12/09/2024 - 12h38 (Atualizado em 12/09/2024 - 13h06 ) ‌



Inauguração de restaurante em Samambaia Gilson Mineiro/RECORD - 12.09.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, inaugurou nesta quinta-feira (12) um restaurante comunitário na Expansão de Samambaia, que vai servir cerca de 5 mil refeições por dia, entre café da manhã, almoço e jantar, ao custo total de R$ 2. O investimento inicial da obra foi de R$ 7,5 milhões e, segundo o governador, a medida é um reforço para a segurança alimentar da população.

“A gente vem fazendo um investimento muito alto aqui nessa região para poder dar qualidade de vida para essas famílias. Quando assumimos o governo, o almoço cobrado era de R$ 3, e hoje a pessoa consegue fazer as três refeições com R$ 2, isso é um passo muito grande porque trazemos a segurança alimentar para a população. Todos os especialistas dizem que para ter segurança alimentar é necessário que se faça pelo menos três refeições diárias e é exatamente o que nós estamos buscando aqui no DF”, disse.

Secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra explica que o café da manhã será oferecido das 7h às 9h, a R$ 0,50. “O almoço é servidor das 11h às 14h, a R$ 1, e o jantar, de 17h às 19h, também a R$ 0,50. Ou seja, a gente garante, ao custo de R$ 2, três refeições diárias à população”, disse.

A titular da pasta reforça que esse é o 17º Restaurante Comunitário do DF e o sétimo a oferecer três refeições por dia. “E mais a novidade de abrir de domingo a domingo, inclusive feriado. Todos esses 17 restaurantes comunitários servem refeições gratuitas para as pessoas em situação de ruas acompanhadas pela Secretaria”, afirma.