Governador do DF pretende construir feira popular e Centro Olímpico no Paranoá em 2025 Anúncio de Ibaneis Rocha foi dado durante inauguração de uma escola técnica na região Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília e Kristine Otaviano, RECORD 03/12/2024 - 14h11 (Atualizado em 03/12/2024 - 14h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ibaneis Rocha destacou importância de escolas técnicas Gilson Mineiro/RECORD - 03.12.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou nesta terça-feira (3) a expectativa de construir uma feira popular e um Centro Olímpico no Paranoá em 2025. O anúncio foi feito durante agenda oficial, na inauguração de uma Escola Técnica na região administrativa. Durante o discurso, Ibaneis destacou a importância da escola técnica. “A escola técnica traz um sentimento de pertencimento da cidade em relação aos nossos jovens”, afirmou.

A escola será voltada para os cursos de edificação, design de móveis e paisagismo. “Acho isso de grande importância [construção da escola técnica]. Hoje a grande maioria dos jovens está sem perspectiva de crescer na vida, de ter uma profissão, de galgar um posto e se firmar no mercado de trabalho. E isso tem levado muitos deles ao desvio. Por isso, inaugurar uma escola é sempre muito bom”, disse.

O governador explicou que até o fim do ano que vem pretende investir entre R$ 300 e 400 milhões em salas de aulas, construídas nos terrenos de propriedade da Secretaria de Educação, para garantir vagas em escolas próximas das residências dos estudantes.

Mais moradia

O chefe do Executivo local também entregou nesta manhã 352 apartamentos na quadra 401 do Itapoã Parque. Até março de 2026 o governador pretende entregar 12 mil moradias. “A gente tem feito um grande investimento na região que é muito carente e tem muitas necessidades. E estamos entregando com toda a infraestrutura necessária”, disse.

Ibaneis destacou a importância de entregar as moradias com dispositivos de atendimento à população, como UBS (unidades básicas de saúde), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e escolas, por exemplo, além de outras ações de infraestrutura.