Ibaneis recebe candidatas de concurso Miss Globe International nesta quarta-feira Concurso de beleza será realizado nesta sexta no Sesi Central Park de Brasília, ganhadora concorre a Miss internacional Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 21/08/2024 - 11h22 (Atualizado em 21/08/2024 - 11h57 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Ibaneis recebe candidatas a Miss no DF Edis Henrique Peres/R7 - 21.08.202

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, recebeu na manhã desta quarta-feira (21) as candidatas de um concurso de miss no Palácio do Buriti. A competição de beleza será realizada nesta sexta-feira (23) no Sesi Central Park de Brasília e vai definir quem será a representante do Brasil no Miss Globe International, realizado em Tirana, na Albânia, em outubro deste ano.

Segundo Ibaneis Rocha, além de discutir a questão dos concursos de beleza, a realização do evento é importante por ser uma tradição no DF. “Nós temos que olhar também pelo lado do turismo que isso traz. É mais um evento aqui em Brasília. E nessa questão do turismo a gente vem fazendo um grande trabalho com as Secretarias de Turismo e de Cultura”, comentou.

A competição é realizada no Distrito Federal desde 1994 por Daniel D’Avila, que destaca as expectativas do evento. “É uma honra para nós estarmos mais uma vez aqui na capital federal. O nosso é o tradicional concurso raiz de Miss Brasil, e sendo tradicional, ele tem que ser realizado na capital federal. Desde 1994, não falhamos nem um ano com o evento. A capital é a cidade mais importante do país e por isso que nossa presença marcante todo ano aqui”, comentou.

D’Avila comentou também a expectativa com a final internacional. “Nós estamos aqui com as finalistas do Miss Brasil e daqui vamos tirar a representante para o internacional, que vai ser realizado em 15 de outubro em Tirana, capital da Albânia”, explicou.

‌



O concurso utiliza critérios internacionais para selecionar as candidatas, avaliadas pela beleza conjunta, de rosto e corpo, assim como pela desenvoltura e passarela. Concorrem mulheres entre 17 e 28 anos, que sejam solteiras, sem filhos e nunca tenham se casado.

Pelo DF, concorre Sarah Félix, de 24 anos e moradora do Riacho Fundo 1. Nascida no Cruzeiro Velho, Sarah ressalta a importância do evento. “Estou muito feliz e honrada, é um orgulho para todas nós. Estamos todas, eu e minhas colegas, muito ansiosas e trabalhando muito também”, disse.