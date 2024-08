Homem atropela e mata ex no DF; filha e mãe da vítima também foram atingidas Crime aconteceu na noite desta terça no Setor Sul do Gama; o homem fugiu do local após cometer o crime Brasília|Do R7, em Brasília 21/08/2024 - 08h52 (Atualizado em 21/08/2024 - 09h53 ) ‌



Homem fugiu do local após cometer o crime CBMDF/Divulgação - 20

Um homem atropelou e matou a ex-companheira na noite desta terça-feira (20) no Distrito Federal. O crime aconteceu no Gama, por volta das 22h56, no Setor Sul da região administrativa. Segundo informações do Corpo de Bombeiros do DF, além de atropelar a ex-companheira, o homem também atingiu a mãe e a filha da vítima.

A mãe da mulher morta pelo homem foi atendida com fratura no braço e levada para o Hospital Regional do Gama. Já a filha da mulher precisou ser atendida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhada ao Hospital Regional de Santa Maria, internada em estado de choque.

O homem fugiu do local após cometer o crime. O caso é investigado pela Polícia Civil como feminicídio e homicídio doloso tentado. A expectativa da polícia é que câmeras de segurança tenham registrado o atropelamento. O homem segue foragido.

Como pedir ajuda em caso de violência doméstica

‌



A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

- Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

‌



- Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas

- PMDF - Ligue 190

‌



- Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

- Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.