Governador Ibaneis dá 30 dias para DER criar Plano de Ocupação do Eixão do Lazer Departamento pode conceder autorizações temporárias para comerciantes Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 03/09/2024 - 17h07 (Atualizado em 03/09/2024 - 17h29 ) ‌



Eixão do Lazer é aberto aos domingos Acacio Pinheiro/Agência Brasília - Arquivo

O governador Ibaneis Rocha publicou um decreto nesta terça-feira (3) que dá ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem) 30 dias para elaborar um Plano de Uso e Ocupação do Eixão do Lazer , que fica fechado aos domingos e feriados para atividades e atrações. No domingo (1), o DF Legal realizou uma ação de fiscalização para verificar a licença de vendedores ambulantes no local.

Em edição extra do DODF (Diário Oficial do DF), Ibaneis determina que “as atividades de lazer permitidas no Eixão do Lazer são caminhada, corrida, uso de bicicleta e de outros veículos não motorizados”, e que a comercialização de produtos vai ser definida pelo Plano de Uso.

Além disso, o decreto autoriza o DER a conceder autorizações “em caráter precário” — que não é permanente e pode ser revogado — para a distribuição de produtos até que o Plano seja aprovado. O departamento começou a receber nesta terça as inscrições de ambulantes interessados em fazer comércio no local.

O Eixão do Lazer se refere ao Eixo Rodoviário (DF-002), que fica fechada para trânsito de veículos e é aberta para o lazer da população em domingos e feriados, entre 6h e 18h.

O deputado distrital Ricardo Vale (PT) diz que o decreto é uma demonstração de “bom senso” do GDF (Governo do DF), e que o Plano vai definir “onde ambulantes possam trabalhar, música possa existir de forma tranquilidade, sem tirar o sossego de ninguém”.

Ação de domingo

Segundo o DF Legal, a ação foi feita em parceria com a Polícia Militar, DER e com a Administração do Plano Piloto, e teve por objetivo “coibir a venda irregular de bebidas alcoólicas”.

Com a fiscalização, ambulantes irregulares tiveram que deixar o local e foram “orientados a procurarem o DER para cadastro e emissão de autorização para comércio” na faixa de domínio. Já aqueles que possuem licença, os agentes fiscalizaram outros aspectos como a área ocupada e a atenção às atividades permitidas.

Ainda de acordo com o DF Legal, a ação tem como base legal o Decreto 40.877 de 9 de junho de 2020, que proíbe a venda de produtos no Eixão do Lazer, principalmente de bebidas alcoólicas.

A pasta informou que a ação teve apenas “cunho orientativo”. Entretanto, a partir da próxima semana haverá apreensão de mercadorias no caso de insistência em realizar o comércio no local por parte de ambulantes que não possuírem autorização do DER.

As faixas de domínio são áreas laterais às pistas, de patrimônio público, e são de responsabilidade do DER. O órgão pode autorizar a utilização do espaço, desde que o interessado siga as normas existentes, sendo necessárias fiscalizações e acompanhamento.