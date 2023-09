Governo corta R$ 708 milhões da verba para combate à criminalidade no Orçamento de 2024

O presidente Lula anunciou que os deputados André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) vão assumir o comando dos ministérios do Esporte e dos Portos e Aeroportos, respectivamente. Eles entram nos cargos para substituir os ministros Ana Moser e Márcio França. O Republicanos afirma que não fará parte do governo e o futuro ministro vai se licenciar de funções partidárias Ricardo Stuckert - 06.09.2023

O ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), anulou todas as provas obtidas por meio do acordo de leniência da construtora Odebrecht e aquelas que levaram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva à prisão. Na decisão, ele classifica a detenção como um dos maiores erros judiciários da história do Brasil Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A poupança registrou um novo resultado negativo em agosto, com os saques superando os depósitos em R$ 10,075 bilhões. O valor corresponde à segunda maior perda da história da aplicação, atrás apenas do saldo registrada no ano passado. Com o resultado negativo, a caderneta amarga um déficit superior a R$ 80 bilhões nos oito primeiros meses de 2023

Freepik

Os emplacamentos de veículos zero-quilometro no Brasil recuaram 7,9%, para 207.717 de unidades em agosto, na comparação com julho. A queda é justificada pelo fim do programa de descontos do governo federal para estimular o setor automotivo, afirma a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), associação que representa as concessionárias

SÉRGIO CASTRO/AGE/ESTADÃO CONTEÚDO - 20.12.2010

A produção industrial no Brasil manteve a recente tendência negativa e recuou 0,6% em julho, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O novo resultado negativo põe o setor responsável por mais de 20% do PIB em um patamar 2,3% abaixo do nível pré-pandemia

Nacho Doce/Reuters

A passagem de um ciclone extratropical na região Sul do país. Na última atualização, a Defesa Civil registrou 46 desaparecidos e 41 mortos apenas no Rio Grande do Sul. Os desabrigados somam 3.046, e os desalojados, 7.781. Há, até o momento, 73 pessoas feridas. Muitas casas sofreram danos por conta da ventania, da chuva forte e da queda de granizo. Além disso, há muitos pontos de alagamento Reprodução/Marinha do Brasil

Empresas que trabalham com investimentos em criptomoedas rotineiramente são alvo de investigações após desaparecer com o dinheiro de milhares de clientes. O caso da Bybot seria mais uma dessas notícias, porém, desta vez, entre os 45 mil clientes lesados estão duas grandes organizações criminosas: o Comando Vermelho e o PCC. As duas principais facções do tráfico de drogas e armas do Brasil estariam procurando Gustavo de Macedo Diniz, de 27 anos, conhecido como 'Engomadinho do Bitcoin'. Ele e dois sócios estão desaparecidos após mais de R$ 70 milhões em aplicações de clientes sumirem, sendo cerca de 50% desse dinheiro das duas organizações criminosas

Reprodução/Record TV

O Governo de São Paulo anunciou, na terça-feira (5), o fim da Operação Escudo, desencadeada após o assassinato do soldado da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Patrick Bastos Reis em Guarujá, na Baixada Santista, em 27 de julho. No total, 28 pessoas morreram durante supostos confrontos com as forças de segurança ao longo de 40 dias, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública). No mesmo período, 958 suspeitos também foram presos, e 70 adolescentes infratores, apreendidos BRUNO ESCOLASTICO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Uma professora de Suzano, cidade na região metropolitana de São Paulo, foi assaltada na porta da escola em que ela trabalhava. Em uma ação impulsiva, Cintia Patrício lutou com os suspeitos para ficar com o celular, objeto no qual guardava fotos do filho que morreu. O circuito interno de segurança da escola registrou o momento em que quatro assaltantes surpreenderam a professora na entrada do estacionamento do colégio. A ação foi rápida e deixou Cintia confusa, acreditando que fosse uma brincadeira Reprodução/Record TV

Uma vaca subiu no telhado de uma casa , no Rio Grande do Sul, estado que tem sido afetado por temporais intensos nos últimos dias. O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o animal de cima da residência. Na ocorrência, a vaca, nervosa e assustada, acabou caindo do telhado. De acordo com os agentes, ela não se machucou Reprodução

Condenado à prisão perpétua nos EUA por matar a ex-namorada Débora Brandão, o brasileiro Danilo Sousa Cavalcante escapou na semana passada de uma penitenciária no estado da Pensilvânia. Ele ainda está foragido e a polícia local está quase que totalmente mobilizada para recapturar o criminoso

Divulgação / Departamento de Polícia do Condado de Chester

A sexta-feira (8) marcou um ano da morte da rainha Elizabeth 2ª e também o primeiro ano do reinado de Charles 3º. Admirada por estadistas do mundo e querida por todos, a falecida soberana foi alvo de homenagens no Palácio de Buckingham, em Londres, pela manhã

Hollie Adams / Reuters - 08.09.2023