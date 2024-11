Governo cria Comitê Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas para o país Medida prevê a atualização do Plano Nacional de Segurança das infraestruturas de energia, transporte, finanças, águas e defesa Brasília|Do R7 22/11/2024 - 08h56 (Atualizado em 22/11/2024 - 08h56 ) twitter

Comitê será presidido pelo GSI Marcelo Camargo/Agência Brasil -

O Governo Federal criou um Comitê Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas para garantir a segurança do país em questões essenciais, como energia, transporte, águas, finanças e defesa. A medida foi publicada nesta sexta-feira (22) no Diário Oficial da União e prevê o planejamento integrado para garantir a implementação e atualização do Plansic (Plano Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas).

O texto prevê um diálogo entre os setores e as áreas prioritárias de segurança, além de dimensionamento dos custos para execução do Plano Nacional, e também a elaboração de planos setoriais.

Os órgãos devem trocar informações e dados e garantir a prestação adequada dos serviços. O Comitê também pode sugerir a edição de atos normativos para a viabilidade da segurança nacional. O grupo poderá convidar representantes de diversos órgãos, mas eles não terão direito a voto.

A previsão é que sejam realizadas reuniões semestrais. Além disso, será possível montar grupos de discussões temáticas, que podem atuar por até um ano.

O Comitê Nacional de Segurança de Infraestruturas Críticas será composto pelo:

Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

Casa Civil;

Ministério da Agricultura e Pecuária;

Ministério das Cidades;

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação;

Ministério das Comunicações;

Ministério da Defesa;

Ministério da Fazenda;

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional;

Ministério da Justiça e Segurança Pública;

Ministério de Minas e Energia;

Ministério de Portos e Aeroportos;

Ministério da Saúde;

Ministério dos Transportes;

(Abin) Agência Brasileira de Inteligência;

Comando da Marinha;

Comando do Exército; e

Comando da Aeronáutica.