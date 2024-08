Governo federal suspeita de atividade criminosa em queimadas: ‘situação atípica’ Ministra Marina Silva afirma que incêndios podem ser um segundo Dia do Fogo Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília e Rafaela Soares, do R7, em Brasília 25/08/2024 - 16h30 (Atualizado em 25/08/2024 - 16h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

31 inquéritos sobre fogo estão abertos no Brasil Giovanna Inoue/R7 - 25.08.2024

O Governo Federal investiga as queimadas registradas pelo país, principalmente no estado de São Paulo, e suspeita de atividade criminosa. Em coletiva concedida neste domingo (25), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirma que o padrão “não faz parte da nossa experiência”. “É uma situação atípica. Você começa a ter, em uma semana, praticamente em dois dias, vários municípios queimando ao mesmo tempo”, declara.

A ministra afirma que existe uma “forte suspeita” de que um segundo Dia do Fogo, uma referência a uma ação orquestrada de criminosos que incendiou mais de 470 propriedades rurais em agosto de 2019. “É uma verdadeira guerra contra o fogo e contra a criminalidade”, reforça Marina.

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirma que 31 inquéritos estão abertos no país para apurar incêndios, sendo dois deles no estado de São Paulo. A ministra reforça que em caso de ação criminosa na propagação do fogo, ela “será punida com todo o rigor que a lei nos oferece”.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, que participou do encontro, diz que “se tem fogo coordenado, ao mesmo tempo, e de forma atípica, deve ter crime”.

‌



O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do encontro para discutir os focos de incêndio, que se espalham por todo o país. No entanto, não falou com a imprensa após a reunião. O encontro aconteceu na sede do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), onde está localizado o Prevfogo (Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais).

Além de Lula e Marina, estavam presentes na reunião o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a primeira-dama Janja da Silva, o presidente do Ibama, Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues.