Governo pretende investir R$ 150 milhões no Inmet e criar unidades de apoio em todo o país

Portarias foram assinadas nesta quinta-feira MAPA/Reprodução - 2

O governo federal pretende investir no ano que vem R$ 150 milhões no Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e criar unidades de apoio em todo o país. As medidas constam em portarias publicadas no Diário Oficial da União desta sexta-feira (29) e englobam também a aprovação do Planejamento Estratégico 2025-2031 do Instituto. Para o ano que vem, também estão previstas o chamamento de 80 novos servidores selecionados no CNU (Concurso Público Nacional Unificado).

O conjunto de ações faz parte do plano de reestruturação do Inmet. As portarias foram assinadas na quinta-feira (28) em comemoração aos 115 anos do Inmet, pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, que ressaltou a importância das medidas, principalmente diante dos desafios das mudanças climáticas.

“Sem dúvida, o primeiro passo para implementarmos políticas públicas eficazes no enfrentamento das mudanças climáticas é contar com uma previsão climática eficiente, moderna e ágil. Quando apresentei a proposta de modernização do Inmet, contamos com o apoio incondicional do presidente Lula” afirmou.

As unidades operacionais irão garantir a comunicação local das previsões, e a operação, manutenção e qualificação dos dados meteorológicos (temperatura precipitação, vento, umidade e cobertura de nuvens) obtidos pela rede de 705 estações convencionais e automáticas.

Já o novo Planejamento Estratégico 2025-2031 tem três pontos principais: a ampliação da utilização de dados meteorológicos na agropecuária e no suporte à tomada de decisão no campo; reformulação da comunicação dos produtos e serviços prestados pelo Inmet; e fortalecimento da pesquisa aplicada e a inovação dos processos e serviços.

Para o diretor do Inmet, Naur Teodoro, a modernização do instituto é necessária. “Temos uma grande missão, atribuída pelo ministro Fávaro, de transformar o Inmet em, se não a melhor, uma das melhores instituições de meteorologia da América Latina”, disse.