Governo recolhe cartões de resposta do CNU; material será liberado dia 10

Imagens dos cartões de resposta serão disponibilizadas no dia 10 de setembro Divulgação/ MGI

O MGI (Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos) informou nesta segunda-feira (2) que todos os cartões de resposta e materiais administrativos do CPNU (Concurso Público Nacional Unificado) foram recolhidos e encaminhados para a sede da Cesgranrio, no Rio de Janeiro, banca responsável pelo certame. Com quase 1 milhão de participantes, o chamado “Enem dos Concursos” foi aplicado em 18 de agosto em 228 cidades.

De acordo com o edital, a previsão é de que no dia 10 de setembro, a partir das 10h, sejam disponibilizadas aos candidatos as imagens dos cartões de resposta. O material pode ser consultado na área do candidato, mesma página onde foi realizada a inscrição do concurso.

Segundo a pasta, a comissão organizadora do concurso, com apoio dos Correios, adotou medidas de segurança para garantir “a segurança e integridade” do exame. A partir da chegada das provas na sede da Cesgranrio, todos os cartões de resposta passarão por um processo de digitalização. “Isso garante que todos os registros serão preservados de forma adequada e que o acesso às informações estará assegurado”, informou o MGI.

A divulgação dos resultados finais está prevista para 21 de novembro, logo após a apresentação dos títulos e divulgação das notas da etapa. As convocações devem ter início em janeiro de 2025. Ao todo, 2,1 milhões de participantes estavam inscritos para ocupar um cargo em 21 órgãos da Administração Pública Federal. As provas ocorreram nos 26 estados e no Distrito Federal e foram acompanhadas em tempo real por um centro de controle criado pelo MGI.

São 6.640 vagas, sendo 5.948 para pessoas com ensino superior e 692, para ensino médio. Os salários variam entre R$ 23 mil, no cargo de auditor fiscal do trabalho, e R$ 5.488,70, para técnico administrativo.