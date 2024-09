Governo vai montar tendas de hidratação nos estados mais afetados pela seca Anúncio foi feito após aumento de procura de assistência médica devido ao calor e à fumaça causada por queimadas Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 11/09/2024 - 16h58 (Atualizado em 11/09/2024 - 16h58 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Visitas de avaliação serão feitas em regiões específicas Breno Esaki /Agência Saúde DF

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (11) que vai montar tendas de hidratação e de nebulização nos estados mais afetados pela seca e pelas fumaças de queimadas florestais. O anúncio foi feito pela ministra Nísia Trindade.

De acordo com a pasta, houve aumento de procura por assistência médica de pessoas com sintomas causados pela baixa qualidade do ar. Nos municípios de Goiás, a alta foi de 46% na segunda quinzena de agosto, e as maiores queixas dos pacientes foram de náuseas e vômitos. No Mato Grosso, o crescimento foi de 58% no mesmo período. No Tocantins, o aumento chegou a 190%.