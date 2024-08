Inmet emite novo alerta vermelho de baixa umidade para o Distrito Federal Momento crítico será entre às 14h e 17h desta terça-feira, com alta temperatura e baixa umidade Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 20/08/2024 - 12h12 (Atualizado em 20/08/2024 - 12h24 ) ‌



Umidade relativa do ar pode chegar a 10% nesta tarde Paulo H. Carvalho/Agência Brasília -

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um novo alerta vermelho de grande perigo devido à baixa umidade prevista para o Distrito Federal na tarde desta terça-feira (20). Segundo o Instituto, o momento crítico será entre às 14h e 17h, quando as temperaturas estarão mais altas e a umidade variando entre 10% e 12%. Na segunda-feira (19) o DF já registrou 10% de umidade no Gama, o menor índice notificado neste ano. Cléber Souza, meteorologista do Inmet explica que as altas temperaturas e baixa umidade são comuns nesta época do ano.

“A gente está com o domínio de uma massa de ar seco que causa um bloqueio atmosférico. Essa massa é muito presente durante o inverno na região central do Brasil e impede que chegue umidade”, afirma.

Nesta terça-feira a capital do país completa 119 dias sem chuvas e o longo período de estiagem é o motivo que torna mais comuns os alertas laranjas e vermelhos de baixa umidade. “O alerta vermelho sempre vai estar em um curto período do dia, depois temos o alerta laranja e amarelo. A noite sabemos que a umidade começa a aumentar”, informa.

Souza acrescenta ainda que uma frente fria no Sul do país pode ajudar o DF, mas nada de chuva por enquanto. “Essa frente fria pode melhorar um pouco a qualidade do ar para o DF, mas o tempo segue estável até o fim de semana, com avisos de baixa umidade, massa de ar seco e alta temperatura durante a tarde”, explica.

‌



Veja cuidados:

Beba bastante líquido;

Evite atividades físicas durante os períodos mais quentes e secos do dia;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes;

Use hidratante para a pele e umidifique o ambiente;

Evite bebidas diuréticas, como café e álcool; e

Em caso de dúvidas ligue para a Defesa Civil (telefone 199) ou ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Quando chega a chuva?

Para quem está na expectativa das primeiras chuvas da primavera, ainda é preciso esperar até meados de setembro. O meteorologista explica que climatologicamente a estação chuvosa começa de fato na segunda metade do próximo mês.

“No ano passado, choveu em agosto, mas choveu pouco e parou. A estação chuvosa mesmo é da metade de setembro em diante. Mas precisamos esperar para ver como vai continuar essa massa de ar seco e esse bloqueio de umidade”, observa.