Homem esfaqueia, mata mulher e é espancado pela população no Distrito Federal Caso é investigado como 18º feminicídio da capital do país; veja como pedir ajuda em casos de violência doméstica Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 28/10/2024 - 08h52 (Atualizado em 28/10/2024 - 11h45 )

Mulher não resistiu aos ferimentos e morreu no local Geovana Albuquerque/Agência Brasília - arquivo

Um homem de 40 anos foi preso no Distrito Federal no domingo (27) depois de matar a companheira a facadas e ser espancado pelos vizinhos. O caso aconteceu no Trecho 02 do Sol Nascente, próximo ao Restaurante Comunitário, e é investigado pela polícia como feminicídio. Este já é o 18º caso registrado este ano (veja abaixo como pedir ajuda).

Segundo informações da PMDF (Polícia Militar do Distrito Federal), a mulher foi encontrada sem sinais vitais quando os agentes chegaram. “Conforme relato da solicitante, uma mulher sofreu agressões físicas intensas, culminando em uma perfuração por arma branca na região cervical (pescoço) com sangramento abundante”, diz a polícia em nota.

Depois da agressão, o homem foi espancado pelos vizinhos. Quando a polícia chegou, ele precisou ser levado ao Hospital Regional de Ceilândia, apresentando ferimentos na região do pescoço e traumatismo cranioencefálico.

Como pedir ajuda:

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Veja como denunciar:

- Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp);

- Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas;

- PMDF - Ligue 190;

- Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625;

- Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher (Nudem) da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032;

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.