Ibaneis assina ordem de serviço para construção de Centro Olímpico no Paranoá Investimento será de R$ 20 milhões e expectativa é que espaço atenda em torno de cinco mil pessoas por dia Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília e Kristine Otaviano, RECORD, em Brasília 18/10/2024 - 12h19 (Atualizado em 18/10/2024 - 12h19 )

Obras devem ser finalizadas em 2026 Renato Alves/Agência Brasília -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou na manhã desta sexta-feira (18) a ordem de serviço para a construção do Centro Olímpico e Paralímpico do Paranoá. A medida terá um investimento de R$ 20 milhões e deve ficar pronta até o fim de 2026. A obra conta com recursos de parlamentares e prevê a construção de piscinas semi-olímpicas, pista de atletismo, quadra de tênis e outros espaços.

À imprensa, Ibaneis destacou as obras já entregues na região do Paranoá. “Quando a gente assumiu essa região faltava muita coisa. Fizeram aqui a expansão do Paranoá, o Paranoá Parque, que não tinha equipamento público nenhum, nem escola e nem posto de saúde. Não tinha nada para atender a população. E ao longo desse período (de governo) estamos dando toda a estrutura que a população merece”, disse Ibaneis.

O chefe do Palácio do Buriti disse que o Centro Olímpico vai atender em torno de cinco mil pessoas. E no espaço próximo, o governo deve construir a nova feira do Paranoá. “Que é um pedido muito grande da comunidade e dos comerciantes e feirantes da região. Como puderam ver, o público daqui (do Centro Olímpico) é de crianças a idosos que estão na prática esportiva”, declarou.

O governador explicou que hoje a população precisa ser levada para São Sebastião para realizar as atividades esportivas. “Queremos encerrar o problema para todos serem atendidos aqui na própria região. E a gente espera que com o Centro Olímpico e o trabalho feito pela Secretaria de Esporte, de incentivo aos potenciais atletas, que a gente consiga identificar novas lideranças que certamente vão nascer aqui”, afirmou.

Cronograma

O secretário de esporte do DF, Renato Junqueira, detalhou que a obra será feita em duas etapas. “A primeira etapa a gente pretende encerrar agora em abril de 2025 e a segunda etapa vai até o final de 2026, com o ginásio aberto e a piscina olímpica”, explicou.

A primeira etapa do projeto envolve construção de administração, banheiros, campo de futebol, calçadas, pórtico de entrada e estacionamento. Já a segunda prevê a construção de duas quadras de areia, ginásio aberto, espaço multiuso, duas piscinas semi-olímpicas, piscina infantil, pista de atletismo, quadra de tênis, quadra descoberta e vestiário.