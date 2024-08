Ibaneis e Codese debatem avanços em plano de governo para o Distrito Federal Governo do DF se reuniu com Conselho nesta terça para mostrar resultados da gestão Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 06/08/2024 - 11h54 (Atualizado em 06/08/2024 - 11h54 ) ‌



O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, se encontrou nesta terça-feira (6) com membros do Codese (Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico do DF) para apresentar os avanços no plano de governo obtidos no primeiro semestre deste ano. O debate é voltado para as propostas elaboradas pelo Codese como demandas da sociedade civil e incorporadas ao Plano de Governo de Ibaneis quando ele foi reeleito em 2022.

As metas fazem parte da construção conjunta do Conselho no documento “o DF que a gente quer em 2040″. “O Codese é uma excelente iniciativa da Sociedade Civil do DF que reuniu através de câmaras técnicas diversos setores, desde o desenvolvimento à questão da saúde e educação. O grupo de estudos do Codese é muito importante e a gente vem debatendo isso desde a campanha de 2018, quando tive a oportunidade de estar junto a esses empresários na discussão do plano”, disse Ibaneis.

O governador destacou que se comprometeu com a aplicação das demandas do setor. ‘No primeiro mandato, tivemos uma aplicação de aproximadamente 90% das ações, e estamos trabalhando para que, neste segundo mandato, esse índice de acompanhamento seja mantido. Essas medidas fazem muito bem para o DF, para o Entorno e para o desenvolvimento da cidade”, avaliou.

Presidente do Codese, Leonardo Oliveira de Ávila, explica que o Codese é formada por um grupo de voluntários da sociedade civil que tem como missão elaborar e propor políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da população. “Foi combinado com os candidatos ao governo na eleição de 2022 que, caso eleitos, eles fariam a prestação de contas semestrais para a sociedade civil através desse evento que estamos fazendo hoje”, disse.

Nesta terça-feira a reunião reuniu, além dos membros do Codese, os diversos secretários de governo do DF. “A gente sabe que algumas dessas metas já estão mais avançadas que outras. Como, por exemplo, a questão das crianças que não tinham acesso à creche e a Educação Infantil. Esse problema foi levantado lá em 2022 e com os dados de 2019, e a gente tem visto um esforço da Secretaria de Educação através do vale creche, instituído neste governo, para reduzir essa fila”, citou.

Potenciais do DF

Ávila também mencionou o potencial de logística do DF, que pode ser mais explorado com a construção de uma malha ferroviária interligada com as rodovias que cortam a capital do país. “Um dos principais trabalhos que está sendo realizado pela instituição é desenvolver com o governo do DF uma política pública para criar uma malha rodoviária interligada a uma malha ferroviária, pois atualmente não a possuímos. Apesar de toda essa vocação logística por estarmos no centro do país, somos conectados a outros estados apenas por meio do aeroporto e das rodovias. Ainda não temos um centro logístico ferroviário que permita ao DF explorar todo o seu potencial”, afirma.

Segundo o presidente do Codese, a expectativa é apresentar um projeto de logística do DF nos próximos dias e ter condição de assinar o documento ainda este ano para que nos próximos 12 meses seja elaborado o projeto de logística integrado do DF, “compondo a malha ferroviária em termos de projeto”. “Depois, vem a etapa de executar isso”, disse.