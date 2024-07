Ibaneis inaugura rodoviária no Varjão que vai beneficiar cerca 9 mil pessoas Governador do DF aproveitou para visitar a construção do restaurante comunitário da região administrativa Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 19/07/2024 - 12h22 (Atualizado em 19/07/2024 - 12h22 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Inauguração aconteceu na manhã desta sexta Renato Alves / Agência Brasília - 19

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, inaugurou na manhã desta sexta-feira (19) a rodoviária do Varjão. A obra teve investimento de R$ 1,8 milhão e beneficia cerca de nove mil moradores. A rodoviária conta com sala de administração, banheiros adaptados com acessibilidade, paraciclos e dois boxes de embarque e desembarque, além de seis vagas para estacionamento dos ônibus.

“Varjão é uma cidade que foi abandonada por muitos administradores por ser uma cidade pequena, com retorno pequeno nos votos. Mas graças a Deus, e com o apoio dos deputados e da administração, temos feito um grande trabalho na cidade e reformamos todas as quadras de esportes e campos. Temos tido um olhar especial para todas as cidades do DF e não poderia ser diferente no Varjão”, disse.

Ibaneis também destacou que ficou feliz com o resultado da pesquisa que elegeu Brasília como a segunda cidade melhor em qualidade de vida do Brasil, atrás apenas de Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. O ranking faz parte do estudo Índice de Progresso Social 2024.

“Eu fiquei muito feliz essa semana com o resultado da pesquisa que coloca Brasília como a segunda melhor cidade para se viver no Brasil. Isso nos alegra muito, nós temos aqui indicadores que nos colocam nessa posição, devido ao nosso saneamento básico, a entrega de água tratada, a melhoria na educação, na saúde e transporte público”, disse.

Publicidade

Restaurante comunitário

Ibaneis aproveitou para visitar as obras de construção do Restaurante Comunitário do Varjão. A nova unidade está prevista para começar a operar em setembro, com capacidade para servir aproximadamente 2,4 mil refeições diárias, incluindo café da manhã, almoço e jantar pelo custo total de R$ 2 mil. No momento, a obra está em fase de acabamento dos espaços, como pintura, instalação de maquinário e polimento. Ao todo, o governo investiu R$ 7 milhões na construção.

“É um restaurante que vai atender em torno de quatro mil pessoas por dia e a gente sabe que os restaurantes comunitários aqui do DF têm uma qualidade muito grande. Nós conseguimos colocar nutricionistas em todas as unidades dos restaurantes comunitários e nesse aqui do Varjão não vai ser diferente”, afirmou o governador.

Publicidade

Secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, destacou que a estrutura vai funcionar aos domingos e feriados. “Esse restaurante aqui já está preparado para abrir todos os dias da semana, porque a intenção é justamente garantir a segurança alimenta e nutricional, oferecendo as três principais refeições do dia. A previsão é que em setembro a gente já tenha a inauguração”, comentou.

O deputado distrital Martins Machado (Republicanos) avaliou que o governo está solucionando problemas antigos da região administrativa. “Quando há boa vontade política, e todos se unem com o foco de beneficiar a população, os problemas antigos são solucionados”, avaliou.

Já o deputado federal Julio Cesar (Republicanos) comentou que antes o Varjão parecia esquecido pelos gestores públicos. “A gente muita das vezes ia para cidades maiores e quando vinha aqui [no Varjão] a sensação era que a região estava esquecida. Mas o Ibaneis mudou isso, ele determinou que todas as secretárias, todo o governo, olhassem com muito carinho para a cidade”, afirmou.