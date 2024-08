Ibaneis parabeniza brasiliense Caio Bonfim por conquista de medalha nas Olimpíadas Caio ganhou medalha de prata inédita na marcha atlética nesta quinta em prova de 20km Brasília|Do R7, em Brasília 01/08/2024 - 12h47 (Atualizado em 01/08/2024 - 12h47 ) ‌



Caio Bonfim ganhou medalha de prata em Marcha Atlética Alexandre Loureiro/ COB -

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, parabenizou na manhã desta quinta-feira (1º) o atleta brasiliense Caio Bonfim pela conquista da medalha de prata na marcha atlética. Caio ganhou o título na prova de 20 km, com o tempo de 1h19min9s. Ele ficou atrás apenas de Brian Pintado do Equador, que ganhou o ouro, fazendo o tempo de 1h18min55s.

“Um atleta que recebe uma ajuda muito importante do Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Esporte, conquistou essa medalha merecida em Paris e deixa a gente muito feliz. Certamente, é motivo de grande alegria para todo o Distrito Federal, que está competindo e ganhando medalhas na Olimpíada”, disse Ibaneis.

Caio começou a treinar em 2007 em Sobradinho e é considerado hoje um dos principais nomes da modalidade do país. Ele está na quarta olimpíada e entrou para a história ao concluir o percurso em segundo lugar. Antes de Paris, o atleta já tinha no currículo quatro medalhas em Jogos Pan-Americanos e duas em Mundiais.

A vice-governadora Celina Leão também celebrou o momento histórico e destacou a importância do esporte na vida das pessoas: “A medalha conquistada por Caio Bonfim marca um momento histórico para a marcha atlética brasileira. É um grande orgulho para o Distrito Federal e para todo o Brasil e mostra a importância de investirmos no esporte. O incentivo do Bolsa Atleta e do Compete Brasília fazem a diferença ao permitir foco total nos treinos e competições. Mais que trazer medalhas, transforma vidas”.

O secretário de Esporte e Lazer do DF, Renato Junqueira, comentou que “o desempenho de Caio Bonfim é uma conquista histórica para o Brasil e uma prova do impacto positivo dos programas Compete Brasília e Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte e Lazer do DF”.

“A primeira medalha olímpica na marcha atlética é um marco que reforça nosso compromisso em apoiar e desenvolver talentos esportivos no Distrito Federal. Parabéns, Caio, por essa vitória extraordinária!”, afirma.