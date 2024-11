Inmet emite alerta laranja de chuvas intensas e ventos de até 100km/h no DF Capital do país pode registrar chuvas de até 100 mm/dia; veja cuidados com possíveis temporais Brasília|Do R7, em Brasília 05/11/2024 - 13h30 (Atualizado em 05/11/2024 - 15h41 ) twitter

Veja cuidados com temporal no DF Toninho Tavares/Agência Brasília -a

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta laranja de perigo de chuvas intensas no Distrito Federal com ventos de até 100 km/h. O aviso meteorológico é válido até esta quarta-feira (6) às 10h, quando os especialistas avaliam novamente a previsão de chuvas para a capital do país. Segundo informações do Inmet, as chuvas podem chegar até a 100 mm/dia.

Durante esta terça-feira (4) a temperatura máxima deve chegar aos 24ºC, com mínima de 17ºC. No período da tarde o Inmet prevê o maior risco de trovoadas isoladas. Ao longo da semana, a temperatura máxima deve chegar aos 27ºC, com mínima de 17ºC.

Veja dicas de segurança em caso de rajadas de vento:

Não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada; e

Caso necessário, busque ajuda com a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).